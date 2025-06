Diego & Arnaldo se unem a Zé Neto & Cristiano em “Vai Cair Água”, primeira inédita do projeto “NaTora”

Celebrando uma década de trajetória marcada por autenticidade, potência vocal e conexão com o público, Diego & Arnaldo lançam a aguardada “Vai Cair Água”, em parceria com Zé Neto & Cristiano. A canção, que chega acompanhada de um videoclipe, é a primeira inédita do projeto “NaTora”, gravado em São José do Rio Preto e que vem conquistando espaço como um verdadeiro manifesto sertanejo.

Zé Neto & Cristiano com Diego & Arnaldo

Misturando bom humor com situações do cotidiano a dois, “Vai Cair Água” narra, com leveza e carisma, o que muitos consideram um milagre: a mulher admitindo que estava errada. Com versos como “Minha mulher assumiu que tava errada / Fecha a janela, vai cair água”, a faixa promete viralizar nas redes e nos palcos de todo o país. A composição é assinada por Felipe Bessa, Caio Matheus, Lucas Avona, Vitor Henri, Denim Freitas e Kauã Rodrigues.

Mais do que uma música, a faixa representa um marco na história da dupla. “Vai Cair Água” inaugura a série de inéditas do “NaTora”, projeto que resgata a essência do sertanejo com voz e violão, em um clima intimista e emocionante. Ao lado de Zé Neto & Cristiano, Diego & Arnaldo criam uma ponte entre o presente e a tradição, em uma parceria que simboliza a força do gênero e a união entre grandes nomes da música sertaneja.

Diego & Arnaldo mostram que a verdade ainda é o ingrediente mais potente da música sertaneja

“Essa música é daquelas que a gente ouve pela primeira vez e já imagina o público cantando em coro. Ela tem um humor inteligente, fala de algo do cotidiano de um jeito leve e inesperado, e ainda veio com o reforço de dois gigantes que admiramos demais, o Zé Neto & Cristiano. ‘Vai Cair Água’ tem tudo pra se tornar um hino nos shows, é diferente, divertida e com a nossa cara”, comenta Diego.

Com lançamento exclusivo no YouTube, o “NaTora” resgata a essência do gênero com voz, violão e verdade, sem filtros, sem firulas, no estilo que nasceu nas varandas, nos churrascos e nas rodas de amigos. Em menos de dois meses no ar, o vídeo principal já ultrapassou 2 milhões de visualizações, provando a força e a conexão genuína que Diego & Arnaldo têm com o público.

A dupla tem levado esse formato para os palcos dos principais rodeios do país, onde o improviso, a emoção e a proximidade com o público se tornam os grandes protagonistas da noite. Entre um modão e outro, Diego & Arnaldo mostram que a verdade ainda é o ingrediente mais potente da música sertaneja.

Atualmente, Diego & Arnaldo fazem parte do casting da ZNEC Produções, escritório comandado por Zé Neto & Cristiano, que são os empresários da dupla. Essa parceria, além de fortalecer ainda mais a caminhada dos artistas, representa uma união de gerações dentro do sertanejo, marcada por amizade, admiração mútua e a vontade de levar o gênero a novos patamares.

