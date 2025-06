DiaTV é a responsável pela transmissão oficial da maior Parada LGBT+ do mundo

DiaTV prepara a mais grandiosa cobertura já feita da maior Parada LGBT+ do mundo, para o dia 22 de junho, em São Paulo. Além das 10 câmeras espalhadas ao longo da Avenida Paulista, a emissora contará com drones e cerca de 100 profissionais envolvidos no ato. Ao todo serão oito horas de transmissão, das 10h às 18h, com um elenco de estrelas do canal no estúdio e flashes ao vivo do evento.

Com grande elenco na transmissão, como Wanessa Wolff.

A live será apresentada por Bielo Pereira, Diva Depressão, Nátaly Neri e Lorelay Fox no estúdio e terá Duda Menegheti, Gui Sampaio e Giovanna Heliodoro como repórteres. Entre os nomes de convidados confirmados estão: Dragbox, Phellyx, Lumena, Beta Boechat, Alberto Pereira Jr, Dr. Vinicius Lacerda, Vitor DiCastro, Samira Close, Vitty, Paula Mariá, Wanessa Wolf, Jonas Maria, Dacota Monteiro.

A influenciadora Nátaly Neri. A apresentadora Bielo Pereira.

Fih e Edu do Diva Depressão.

Rafa Dias, CEO da DiaTV, fala com orgulho da 5ª transmissão ao vivo da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, depois de um hiato de dois anos. “Estamos muito felizes em novamente poder mostrar para o público de todo o país tudo aquilo que acontece na Avenida Paulista neste dia tão importante e ainda levantar pautas e discussões relevantes para a comunidade. “Nos anos anteriores, realizamos a cobertura pela Dia Estúdio, então, agora, pela primeira vez, a transmissão será feita por uma emissora, a DiaTV, o que é mais um marco na nossa trajetória”, declara.

A influenciadora Giovana Heliodoro.

Mostrando seu total apoio ao movimento, a DiaTV também tem pautado o evento nos seus programas fazendo um esquenta para a 29ª edição do ato, que levará a mensagem “Envelhecer LGBT+ é memória, resistência e futuro”. Em 2025, a comunidade pede um olhar com respeito, visibilidade e carinho para a velhice LGBT+. Com o tema “Esse eu quero e pronto”, o manifesto celebra quem desafiou o tempo, rompeu barreiras e pavimentou os caminhos do orgulho.

A streamer Samira Close.

Reconhecida pelo Guinness World Records, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo é considerada a maior do mundo. A primeira edição ocorreu em 1997 com cerca de 2 mil participantes e, desde então, o evento já conquistou um público de 4 milhões de pessoas. De acordo com a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), a ação é muito mais do que uma festa da diversidade. É uma manifestação social que reivindica direitos, promove a visibilidade, com ações políticas e afirmativas.

A drag queen Lorelay Fox.

Dentro da Dia Estúdio, a DiaTV é uma televisão da Internet, feita inteiramente por criadores de conteúdo, com programação 24 horas por dia, sete dias por semana. A essência da marca é ser original e para todos! A Dia Estúdio conecta e oferece para a comunidade, não só produtos de entretenimento, mas valores, trabalhando com a pluralidade e a criatividade, representada diariamente, tanto no no casting de criadores, quanto no time de colaboradores, para entregar projetos inovadores e de propósito.