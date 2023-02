Na sede do Mercado Livre, com auditório lotado, empresário Dhiego Rosa desvendas estratégias para vendas na internet

Para o especialista, um dos maiores segredos para engrenar um negócio é optar por produtos com alta margem de lucro

Dhiego Rosa lotou o auditório da sede do Mercado Livre com 180 alunos e convidados para falar sobre renda e vendas na internet. Como o influencer e empresário já trata nas redes sociais e em eventos próprios, a ideia era mostrar, na prática, como funciona uma gigante do varejo digital e de que forma empreendedores podem lucrar com essa atividade.

“Foi um evento dentro da empresa, da sede do Mercado Livre mesmo. Por eu ser um influencer oficial deles, pude usar a estrutura e levei meus alunos e convidados para uma verdadeira imersão dentro dos processos produtivos deles, para usar como exemplo”, explica o empresário.

Segundo Dhiego, a prática é para mostrar que dá, sim, para ganhar muito dinheiro administrando um marketplace. “Foi um tour completo, em várias instalações, em um evento que durou das 8h às 17h. Todo mundo ficou apaixonado, tiveram diretores da empresa presentes, participando… Foi uma experiência muito boa para mostrar para as pessoas que dá para viver de vendas online”, destaca.

Pelo Instagram, Dhiego mostrou um pouco de como foi o eventão. “Que legal, gente, me deu vontade de ir também!”, disse uma seguidora. Outra comentou: “Já comprei o curso, pena que não estava aí nesse dia. Que máximo”. Mais um observou: “Que gigante! A experiência deve ter sido incrível mesmo, parabéns pelo conteúdo”.

Dhiego é criador do curso Escalada Ecom. Trata-se de um método que já soma mais de 7 mil alunos para ensinar a como vender exclusivamente por uma plataforma como o Mercado Livre e lucrar alto com isso. O influencer também tem cursos de graça que disponibiliza pela rede social, onde já tem mais de 237 mil seguidores.