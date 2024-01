Desvendando os mistérios da endometriose: Dr. Cláudio Crispi Jr. revela causas e tratamentos

Conheça os detalhes do diagnóstico e as inovações cirúrgicas que estão transformando o combate à endometriose

Dr. Cláudio Crispi Jr., renomado ginecologista e cirurgião, está na linha de frente na batalha contra a endometriose, uma condição que afeta 10% das mulheres em idade reprodutiva. Em uma entrevista exclusiva, o médico compartilha insights sobre os desafios enfrentados pelas pacientes, destacando o atraso no diagnóstico e a falta de conhecimento sobre a doença.

Com formação na UERJ e especialização pela FEBRASGO/AMB, Dr. Crispi tem se destacado pelo uso pioneiro de cirurgias minimamente invasivas, como videolaparoscopia e cirurgia robótica. Essas abordagens oferecem vantagens significativas, como menor invasão e recuperação mais rápida.

À frente do Instituto Crispi, o médico desempenha um papel crucial na assistência, realizando cirurgias especializadas, e na educação, coordenando pós-graduações em cirurgias minimamente invasivas e liderando pesquisas científicas. O Instituto, pioneiro no Brasil, tem contribuído para o avanço da medicina ginecológica há mais de duas décadas.

Dr. Cláudio Crispi Jr. projeta um futuro promissor, focando em tratamentos não invasivos e não cirúrgicos para a endometriose, incorporando avanços em imunologia e genética. Sua mensagem clara para as mulheres: “Dor nunca é normal”. O médico destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento personalizado para uma melhoria real na qualidade de vida.