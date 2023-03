Descobrindo o potencial da cannabis além da medicina

Com mais de 50 mil tipos de usos, a cannabis tem potencial para alimentar 21 setores diferentes da economia

A cannabis é muito mais do que o CBD e o THC, oferecendo mais de 50 mil tipos de usos oriundos da planta, incluindo mais de 5 mil tipos de produtos que têm o potencial de alimentar 21 setores diferentes da economia. Isso explica por que mais de 90 países do mundo estão passando por mudanças de legislação para acomodar seu uso.

O CBD é um óleo com propriedades terapêuticas reconhecidas

Além da medicina, a cannabis tem sido explorada em diversos segmentos, como na produção de cosméticos com CBD, roupas feitas com o cânhamo e até mesmo em estruturas automobilísticas. Empresas como a L’Oreal, Tresemmé, Avon e Natura já entraram nesse mercado em expansão. O segmento tem o potencial de atingir um ganho global de US$ 55,3 bilhões em 2024, com a América Latina respondendo por US$ 824 milhões.

Com apenas 23 produtos regulamentados pela ANVISA, a indústria está em expansão

“A legalização da cannabis vai além da medicina. A indústria farmacêutica, por exemplo, já vem explorando as propriedades antioxidantes da erva em diversos segmentos”, aponta Kathleen Fornari, CEO e sócia-fundadora da Anna Medicina Endocanabinoide, startup brasileira que nasceu para desburocratizar o acesso à cannabis medicinal no país.

Kathleen Fornari, CEO e sócia-fundadora da Anna Medicina Endocanabinoide

Embora a regulamentação de produtos à base de cannabis ainda seja bastante conservadora no Brasil, com apenas 23 produtos regulamentados pela ANVISA, a indústria está em expansão, e startups brasileiras, como a Anna Medicina Endocanabinoide, estão trabalhando para desburocratizar o acesso à cannabis medicinal no país.

“O CBD é um óleo com propriedades terapêuticas reconhecidas. Contudo, produtos à base de cannabis ainda são encarados como tabu (no Brasil), o que reflete em uma legislação bastante conservadora quando comparada a países da Europa, Estados Unidos e Canadá”, ressalta Kathleen. Atualmente, apenas 23 produtos são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo nove deles à base de extratos de cannabis sativa e quatorze de CBD.