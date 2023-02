Descansar ou se jogar na folia? Confira os destinos mais procurados no Carnaval 2023

Novos destinos despontaram como opção para o feriado e cidades conhecidas pelos festejos receberam menos viajantes em relação a 2022

Apesar de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Seguro e São Paulo estarem na lista de destinos com mais reservas pela plataforma, o turismo carnavalesco registrou novos destinos escolhidos pelos viajantes para curtir o feriado, que fugiram do óbvio. Segundo dados da empresa de tecnologia Hurb, que tem hoje a maior plataforma de viagens online no país, Aracaju (SE), Cabo Frio (RJ), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE) foram as cidades brasileiras que apresentaram os maiores aumentos no número de viajantes recebidos, em relação a 2022. A travel tech comparou os resultados da folia deste ano e do último para avaliar o cenário atual.

Apesar dos novos destinos, algumas cidades permaneceram na lista de lugares mais procurados para viajar, é o caso de Rio de Janeiro, Salvador, Porto Seguro e São Paulo. Créditos: Shutterstock

Para o feriado estendido, que este ano foi de 17 a 22/02, as quatro cidades registraram também aumento no período de estadia dos turistas. Aracaju (SE) ocupa o topo da lista com crescimento no número de turistas de mais de 62%, enquanto Fortaleza (CE) apresentou o menor aumento, com quase 7% de variação. Os dados consideram o número de reservas realizadas via Hurb em 2023, quando comparado ao ano anterior. O registro reforça a tendência do turismo intra-regional, no qual as pessoas buscam destinos mais próximos de sua origem, evitando percursos longos e, na maioria das vezes, mais caros.

Aracaju, Cabo Frio, Belo Horizonte e Fortaleza foram as cidades brasileiras que apresentaram os maiores aumentos no número de viajantes recebidos. Créditos: Shutterstock

Por outro lado, destinos mais populares para o período, como São Paulo, Porto Seguro, Rio de Janeiro e Salvador, apresentaram dados negativos, com quedas de 7% a 37%, respectivamente. É importante observar que, considerando o preço médio das hospedagens nos últimos dois carnavais, a capital baiana teve a maior variação de valor entre as diárias para o final de semana de folia, de 259,12%.

Repetindo a lógica de 2022, a empresa apontou que houve variação no preço das estadias entre o final de semana de Carnaval e os dias de festejos seguintes, já que tanto a terça-feira quanto a quarta-feira de cinzas apresentaram preços mais baixos também neste ano. Enquanto no ano passado, o destino com custo mais alto para o viajante foi o Rio de Janeiro, com valor médio de R$774,58 para o final de semana e de R$424,50 para a terça-feira de Carnaval, Salvador apresentou a maior disparidade do ano – a diária para o final de semana chegou a custar R$1928,21, mas a média para a quarta-feira de cinzas foi de apenas R$247,49, uma queda de sete vezes no preço.

Novos destinos despontaram como opção para o feriado de Carnaval em 2023. Créditos: Divulgação

Em 2023, o Rio de Janeiro apresentou valores médios que variaram de R$864,24 para R$405,58 nas diferentes datas, ou seja, uma diminuição de mais de 50% na estadia. Dessa forma, Salvador e Rio foram os destinos mais caros para se hospedar no sábado e no domingo, enquanto Rio e Porto Seguro foram os destinos de valor mais alto para os dias seguintes de Carnaval. Cidade com o maior aumento no número de turistas no comparativo, Aracaju teve diárias no valor médio de R$450,96 para o final de semana e R$386,56 para a terça-feira (21/02).

Considerando os dados do Hurb dos dois anos consecutivos, São Paulo e Rio demonstraram a menor variação de preços entre as diárias mais caras na rede hoteleira, menor que 10%. Já considerando as diárias com menor preço no setor, Porto Seguro e São Paulo tiveram quedas de mais de 50% no valor, com opções ainda mais baratas do que em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comportamento do consumidor

Com os dados das reservas realizadas no Hurb já citados, notou-se que os foliões se dispersaram entre diferentes destinos, além das cidades conhecidas pela celebração tradicional do Carnaval, visitando, por exemplo, Belo Horizonte e outros municípios do interior do estado do Rio de Janeiro.

A partir dos períodos nos quais foram registrados picos de reservas com data de check-in desde a véspera do final de semana de Carnaval, os dados do Hurb expressam também uma mudança no padrão de compra dos seus viajantes. Em 2022, 71% dos pedidos de reserva de hotel foram realizados ao longo do mês de fevereiro, sendo 53% concluídos entre os dias 20 e 27/02, semana que antecedeu o Carnaval. Já neste ano, apenas 33% desses pedidos foram realizados na semana anterior ao feriado, de 12 a 19/02. Considerando as reservas realizadas durante todo o mês, o número é de 41%, também menor do que o resultado do ano anterior.

Dessa forma, observa-se que, para curtir o Carnaval deste ano, os foliões se planejaram com maior antecedência para garantir suas reservas pela plataforma de viagens online, enquanto, no ano passado, mais da metade deles deixaram para última hora a definição da hospedagem. Esse planejamento a longo prazo pode ser relacionado ao cenário mais ameno da Covid-19, que ainda ameaçava a comemoração da data em 2022.