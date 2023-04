Dermolipectomia das coxas: como funciona e qual é o tempo de recuperação?

O diretor do Centro Nacional – Cirurgia Plástica, Arnaldo Korn, explica tudo o que você precisa saber sobre a dermolipectomia das coxas, desde o procedimento em si até os cuidados necessários durante a recuperação

Com a chegada do inverno, é comum que as pessoas busquem por procedimentos estéticos para melhorar a aparência do corpo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), há um aumento pela busca de procedimentos estéticos em períodos climáticos mais frescos, o que resulta em um grande número de cirurgias plásticas realizadas durante o inverno.

Arnaldo Korn, Diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica

Mas, antes de se submeter a uma cirurgia plástica, é preciso considerar diversos fatores, como o melhor procedimento, o tempo necessário para a recuperação e o período mais adequado para realizar a cirurgia.

Entre as principais queixas das pessoas que procuram por cirurgias plásticas estão as gorduras localizadas, que podem ser eliminadas por meio da dermolipectomia das coxas. Essa cirurgia plástica modela e reduz o excesso de pele e gordura, ideal para quem deseja ter pernas torneadas.

Além disso, a dermolipectomia das coxas também é uma opção para pessoas que foram submetidas a grandes perdas de peso, como pacientes de bariátrica, e que sofrem agora com o excesso de pele entre as coxas. Nesses casos, a cirurgia plástica representa uma melhora na qualidade de vida e na autoestima.

Porém, é preciso lembrar que qualquer cirurgia plástica envolve cuidados importantes no pós-operatório, para garantir um resultado satisfatório. Segundo Arnaldo Korn, Diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica, os cuidados com o pós-operatório devem ser mantidos cuidadosamente e vistos como essenciais para a satisfação do paciente.

Para facilitar o acesso às cirurgias plásticas, algumas empresas oferecem assessoria administrativa e financeira para intermediar os custos dos procedimentos, tornando todo o processo mais simplificado e acessível. O Centro Nacional — Cirurgia Plástica é uma dessas empresas, que possibilita o pagamento em parcelas sem que seja necessário comprometer o orçamento.

É importante lembrar que, assim como qualquer procedimento que envolva saúde, é necessário se atentar ao profissional escolhido para realizar a cirurgia plástica, para garantir a segurança e o sucesso do procedimento.