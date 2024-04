Debaixo dos lençóis: Pitel e Nanda estreiam Talk Show no Multishow

Giovanna Pitel e Fernanda Bande, popularmente conhecidas como “Pitanda”, estão prontas para embarcar em uma nova jornada televisiva, desta vez no canal Multishow. Após uma trajetória marcada por uma forte ligação no “Big Brother Brasil 24”, a dupla se propõe a inovar o conceito de talk shows ao levar o programa para um cenário bastante inusitado: uma cama, remetendo ao seu espaço favorito de convivência durante o reality show.

Dupla icônica do BBB 24 transforma espaço íntimo em palco de novas aventuras em talk show com estreia iminente

O programa, que conta com direção de Patrícia Cupello e supervisão de gênero de Mariano Boni, promete combinar diálogo descontraído com uma série de atividades dinâmicas. Ao longo de 10 episódios, previstos para estrear ainda no primeiro semestre, Pitel e Nanda vão entreter o público recebendo convidados para explorar temas variados em uma atmosfera intimista e reveladora.

A iniciativa não só serve como uma plataforma de reinserção das duas figuras públicas na mídia mas também fortalece a relação das marcas com as personalidades, sob a curadoria da Globo, que continua a administrar as negociações de publicidade para a dupla. Com este novo formato, o Multishow busca não apenas manter o interesse dos fãs de “Pitanda”, mas também atrair novos espectadores curiosos pela dinâmica singular e o carisma das apresentadoras.

Com essa abordagem inovadora, o Multishow não apenas espera capitalizar sobre a popularidade contínua de Pitel e Nanda, mas também se coloca na vanguarda de formatos de talk show que desafiam as convenções tradicionais. Certamente, a presença de “Pitanda” à frente de um programa é uma promessa de momentos de risadas, reflexões e, acima de tudo, muito entretenimento.