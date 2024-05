De sacoleira a rainha da laje: a trajetória de sucesso de bellaflor

Em um relato inspirador de determinação e inovação, Adelize Cozer, mais conhecida como Bellaflor, redefiniu o conceito de sucesso no setor de bronzeamento natural. Originária de Vila Velha, Espírito Santo, Adelize transformou um pequeno negócio de quintal em uma marca reconhecida, sendo carinhosamente apelidada de “Rainha da Laje”.

Bellaflor, a capixaba que transformou o bronzeamento em empreendimento de sucesso

Inicialmente, Adelize trabalhava como sacoleira, vendendo biquínis e roupas enquanto cuidava das tarefas domésticas. O ponto de virada em sua carreira veio com o aumento da popularidade do bronzeamento natural, especialmente após o impacto cultural do clipe “Vai Malandra” de Anitta, que valorizou a estética das marquinhas.

De sacoleira a proprietária de duas unidades de bronzeamento, Adelize Cozer redefine o bem-estar e empoderamento feminino

Hoje, Bellaflor opera duas unidades bem-sucedidas em Cariacica e Vila Velha, onde Adelize e sua equipe empoderam diariamente dezenas de mulheres, promovendo não apenas beleza, mas também bem-estar e autoestima. “Antes, meu marido trabalhava como mecânico, mas agora ele se juntou a mim no negócio, e isso transformou nossas vidas”, compartilha a empresária.

Adelize também destaca a influência de Erima Bronze, uma renomada profissional do Rio de Janeiro, como sua inspiração. “Ver a transformação na autoestima das mulheres que atendemos é gratificante e motiva todo o nosso trabalho”, afirma.

Com planos de expansão e inovação, Bellaflor se prepara para oferecer ainda mais conforto e novas técnicas de bronzeamento a suas clientes. A empresária também faz questão de deixar um conselho para quem deseja empreender no ramo: “Dedique-se e entregue o seu melhor, pois o retorno é imensamente gratificante.”

Esta história de Adelize Cozer não é apenas sobre bronzeamento; é sobre transformar paixões em oportunidades de negócio, sobre empoderar mulheres e, acima de tudo, sobre nunca deixar de acreditar no potencial de transformação pessoal e profissional.