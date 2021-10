De odiado em ‘De Férias Com o Ex’ para possível campeão da ‘A Fazenda 13’: Como Rico Melquiades conseguiu mudar a imagem?

O humorista era um dos “persona non grata” quando a lista dos participantes foi divulgada, mas agora se torna um dos preferidos da edição do reality rural

Quando Rico Melquiades foi anunciado como participante da “Fazenda 13”, os internautas torceram o nariz por causa de sua participação e estavam sedentos para elimina-lo. Afinal de contas, sua participação no reality de pegação “De Férias com o Ex”, da MTV, foi um desastre marcado por muitas brigas, ofensas e desentendimentos. Mas conforme as semanas foram passando, o humorista foi se tornando muito querido pelo público que assiste o reality rural.

O que levou a isso? O comportamento de Rico em ambos os realities é o mesmo: deboche, tretas e provocações. Mas o que leva a crer é que Rico Melquiades se reinventou pelo fato de que no reality da Record TV, os telespectadores conseguem ver o lado divertido, amigo e sensível do peão em seu dia a dia. O que durante o primeiro reality não pôde ser visto devido a edição — o programa não tem Pay-Per-View.

Em enquetes sobre quem deveria ganhar essa edição da “Fazenda 13”, o amigo de Carlinhos Maia está sempre a frente dos outros competidores deixando para trás pessoas queridas pelo público como Gui Araújo — que só tem se envolvido em polêmicas desde sua entrada no programa, mas mantém uma boa torcida — e Dayane Mello — que tem uma preferência do público absurda desde sua participação no Big Brother Itália. Além de ter ido para a última roça com Tati Quebra Barraco, que decepcionou o público com sua participação mediana, e a eliminado na última quinta-feira, (28).

Se, de fato, Rico irá vencer essa edição não sabemos, mas que ele terá muitas portas abertas aqui fora, sem dúvida nenhuma.