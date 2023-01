Dança, empreendedorismo, moda e decoração: Conheça o influenciador digital multifacetado Farley Mattos

O coreógrafo internacional e empresário cativa público em suas redes sociais com um conteúdo cheio de vida real e muito carisma

Farley Mattos e a dança são indissociáveis. É impossível falar dele sem citar o seu amor pelo balé, estilo que exerce desde os nove anos de idade. Mas além dos palcos e por meio deles, Farley conheceu o mundo e conquistou seu espaço no empreendedorismo ao unir sua paixão e talento aos negócios. “Eu me sinto um artista nato com o dom da dança. O empreendedorismo surgiu na minha vida quando decidi abrir minha escola e ali tive a certeza que nasci pra isso. Com muita garra e determinação, hoje posso afirmar que venci. A dança, sem dúvidas, é meu esteio e base de tudo na minha vida”, declara.

Recentemente o influenciador fez um transplante capilar e compartilhou com detalhes nas suas redes sociais.

Além de sua louvável história de sucesso e muita superação com a dança, Farley se destaca nas redes sociais com conteúdos variados que vão desde moda e decoração a viagens e autoestima. O influenciador digital já acumula mais de 100 mil seguidores em seu perfil no instagram e não teme em compartilhar sua rotina de forma real. “Sempre digo que minha rede social será sempre um meio de comunicação mostrando para todas as pessoas de uma forma geral que tudo e todo sonho é possível, basta acreditar, ter fé e seguir em frente”, afirma.

Recentemente, o coreógrafo passou por um transplante capilar e quebrou tabus ao falar sobre o assunto. “O transplante capilar merece uma atenção maior, para que não só homens como mulheres busquem se consultar e em seguida realizar sua cirurgia plástica que posso afirmar: é uma cirurgia linda! Requer uma enorme equipe e os detalhes da implantação que é fio por fio.Meu cirurgião Dr. Domingos na minha opinião é um dos melhores do Brasil .Hoje com 10 dias de pós cirurgia plástica de implante capilar , posso afirmar que estou feliz e realizado, pois a calvície era algo que me incomodava muito ao fazer meus vídeos e fotos nas redes sociais”, compartilha.

“Não estou em busca dos padrões e sim da minha melhor versão”, diz Farley Mattos

A decoração é outro assunto que Farley compartilha em suas redes sociais – com destaque para mesas postas que são outra grande paixão do influenciador. “Decoração é, sem dúvidas, uma das minhas maiores paixões! Amo ver o amor em detalhes , sempre digo que devemos sim receber bem visitas e amigos, mas que o maior erro e não fazermos isso para nós mesmos ou para nossa família, e fazermos apenas para visitas .Devemos nos amar em todos os formatos e momentos da vida .Sempre gostei de mesa posta, uma paixão de infância pois o Ballet clássico agrega muito em tudo que é belo”, associa.

Natural de Ipameri, uma pequena cidade do Goiás, Farley nunca limitou os seus sonhos e inclusive, deixou uma mensagem para os jovens que também tem altos objetivos para alcançar: “Nunca deixem de sonhar, pois você sempre será o maior protagonista da sua história de vida. Os sonhos são feitos para realizarmos e não engavetar em pensamentos .Mesmo se cair algum dia, levante e siga pois Deus sabe de todas as coisas e ele sempre quer o nosso melhor .’Você pode, você consegue, você é capaz , realize todos os seus sonhos. não os sonhos que os outros queiram que você sonhe’ “, discursa.