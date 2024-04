Da dívida ao domínio: Como Erick Loureiro reescreveu seu destino

Erick Loureiro, fundador do influente grupo ELOS, é a personificação de uma jornada transformadora. Uma trajetória marcada por altos e baixos dramáticos, sua história é um testemunho do poder da resiliência e da capacidade humana de reinvenção.

Erick discute os momentos críticos que quase o levaram a desistir e como estes moldaram suas estratégias de ensino e sucesso

Nascido em um contexto de ambições modestas, Erick sempre almejou mais. Formado em Negócios Internacionais e com uma pós-graduação em Logística Empresarial, sua vida tomou um rumo decisivo ao ser pessoalmente treinado por John Grinder, co-criador da Programação Neurolinguística (PNL). Este conhecimento não apenas moldou sua carreira profissional, mas também o preparou para enfrentar desafios pessoais iminentes.

Erick Loureiro: de quase desistente a mentor dos gigantes

Ao longo de 13 anos de carreira, Erick se destacou como especialista em Mente Inconsciente e PNL, influenciando diretamente a vida de mais de 47.000 pessoas através de cursos e treinamentos na América Latina e Europa. “Meu trabalho é minha paixão. Ajudar as pessoas a alcançarem seu pleno potencial é o que me motiva diariamente,” comenta Erick.

No entanto, o caminho até o topo foi tudo menos suave. Erick enfrentou uma crise financeira e pessoal devastadora, acumulando mais de um milhão de reais em dívidas, uma situação que o levou a considerar até mesmo o fim da própria vida. “Houve um momento em que pensei que tudo estava acabado. Cheguei a pensar em desistir de tudo, inclusive da minha vida, como uma saída para as dificuldades,” revela Erick com franqueza.

Foi em um dos momentos mais sombrios que Erick encontrou a força para se reerguer. Através da orientação de mentores experientes e da aplicação das técnicas que ele mesmo ensinava, Erick conseguiu dar a volta por cima. “A adversidade me ensinou lições valiosas. Aprendi que o fundo do poço é apenas um novo começo,” diz ele.

Hoje, como mentor pessoal de bilionários, multimilionários, atletas de alta performance e top players do mundo digital, Erick compartilha suas estratégias de sucesso, enfatizando a importância de uma mentalidade positiva e a aplicação prática de conhecimentos em PNL e psicologia comportamental.

O Grupo ELOS, sob sua liderança, tornou-se um referencial em desenvolvimento pessoal e profissional. Oferecendo programas de treinamento, coaching e mentoria, o grupo tem sido um catalisador na transformação de vidas. “Cada história de sucesso dos meus alunos reafirma minha crença no potencial ilimitado do ser humano,” afirma Erick.

Erick Loureiro é mais do que um empresário ou mentor; ele é um exemplo vivo de que, com a mentalidade correta e as ferramentas adequadas, é possível transformar adversidades em oportunidades, reescrevendo assim os próprios destinos.