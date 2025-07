Curitiba sedia simpósio nacional sobre hemoterapia veterinária e atrai especialistas de referência

Curitiba se prepara para sediar, nos dias 18 e 19 de setembro, o 2º Simpósio de Hemoterapia e Medicina Transfusional Veterinária, evento que promete posicionar a cidade como um dos principais polos nacionais de atualização científica na área veterinária. Organizado pelo LeVet Hospital Veterinário, em parceria com o Hemocentro Veterinário, o simpósio acontece na UniCuritiba e reunirá alguns dos nomes mais respeitados da hematologia veterinária brasileira.

“A hemoterapia veterinária tem avançado de forma significativa no Brasil, mas ainda há muitos desafios a superar. Este evento é uma oportunidade única para promover a troca de conhecimento entre profissionais que estão na linha de frente do cuidado transfusional”, destaca Luiz Cibin – CRMV-PR 4697, médico-veterinário e sócio do LeVet.

Programação científica robusta e foco em emergências clínicas

A grade de programação contempla palestras técnicas, mesa redonda e apresentação de casos clínicos que abordam desde o diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas — como anemias hemolíticas e leucemias — até o manejo transfusional em situações emergenciais, incluindo politraumas, intoxicações e coagulopatias hereditárias.

Outro tema de grande relevância será o uso racional de hemocomponentes, com foco na segurança transfusional e prevenção de riscos em procedimentos inadequados. “A proposta é fomentar uma prática baseada em evidências e discutir soluções para os desafios encontrados no dia a dia das clínicas e hospitais veterinários”, reforça Cibin.

Presença confirmada de especialistas renomados

Entre os palestrantes já confirmados estão:

Dra. Vithoria Lemos (SC) – especialista em hematologia clínica e telemedicina;

– especialista em hematologia clínica e telemedicina; Dra. Fernanda Wendt (PR) – doutoranda em Ciências Veterinárias com foco em animais silvestres;

– doutoranda em Ciências Veterinárias com foco em animais silvestres; Dra. Paula Amaral (SP) – coordenadora de laboratório do Hospital Nivo Auffinger;

– coordenadora de laboratório do Hospital Nivo Auffinger; Dra. Patrícia Mendes Pereira (PR) – professora da UEL e coordenadora de Banco de Sangue Animal;

– professora da UEL e coordenadora de Banco de Sangue Animal; Dra. Mariana Miziara Ira (SP) – responsável técnica da HEMOVERP e LACVET Ribeirão Preto.

Estrutura voltada para integração e inovação

Além do conteúdo técnico, os participantes contarão com um ambiente ideal para networking e troca de experiências, com direito a kit do congressista, certificado digital, feira técnica, coffee break em ambos os dias e espaços interativos.

As atividades ocorrem no período da noite, das 18h30 às 22h30, facilitando a participação de profissionais em atividade.

Avanço científico com impacto social

Mais do que um evento técnico, o simpósio visa fortalecer a medicina veterinária transfusional como uma área estratégica para o cuidado animal no Brasil. “Investir em formação e atualização profissional é também uma forma de garantir mais qualidade e segurança nos atendimentos, além de valorizar o papel dos hemocomponentes no tratamento de doenças complexas”, conclui Luiz Cibin.

Inscrições abertas e vagas limitadas

As inscrições estão disponíveis no site https://hemocentrovet.com.br, com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. As vagas são limitadas e a expectativa da organização é de lotação máxima.

Sobre o LeVet Hospital Veterinário

O LeVet Hospital Veterinário é um dos mais completos do Brasil, oferecendo estrutura moderna, profissionais altamente qualificados e atendimento humanizado. Com um compromisso contínuo com a inovação e o bem-estar animal, a instituição busca proporcionar cuidado integral e acessível para pets e seus tutores.