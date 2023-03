Cruzeiro Esporte Clube sonda terreno com mais de 70mil m2 da família Fagundes, proprietária de diversos imóveis pelo Brasil

O grupo ANF e &MX Holdings, que controla os terrenos da família sondada pelo clube, afirma que terreno está em uma das áreas mais valorizadas da capital mineira

O Cruzeiro Esporte Clube está prestes a aumentar seu patrimônio. O grupo ANF e &MX , Holdings controladoras do patrimônio da família Naves Fagundes, proprietária de diversos imóveis espalhados pelo país, está sendo alvo de investida de representantes do Cruzeiro. O clube tem interesse em um dos terrenos de mais de 70 mil m2 em uma das áreas mais valorizadas da capital mineira.

Com sua sede em Belo Horizonte, o clube mineiro é considerado um dos maiores do Brasil

O ruído a respeito de alguns imóveis em MG, DF e SP colocados no mercado que totalizam mais de 800 milhões de reais gerou uma movimentação intensa do setor imobiliário nos últimos dias. Os controladores do grupo Marco Túlio Naves Fagundes, Marcone Reis Fagundes e Luis Henrique Naves Fagundes vem sendo alvo de procura intensa após a anunciarem a abertura de uma parte da carteira de imóveis do grupo.

Procurados, o representante da família não comentou sobre o assunto e o clube ainda não se manifestou.