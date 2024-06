Crise de confiança: 82% das pessoas desconfiam das redes sociais, revela pesquisa da iStock

Uma pesquisa recente realizada pela iStock revelou que 82% das pessoas não confiam completamente no conteúdo encontrado em redes sociais. Esse cenário destaca um desafio significativo para pequenas e médias empresas que buscam se conectar de maneira autêntica com seu público-alvo.

Descubra por que 90% dos consumidores exigem clareza sobre o uso de IA em imagens

O estudo, conduzido através da plataforma VisualGPS da iStock, analisou o sentimento de mais de 30.000 adultos em 25 países, evidenciando a crescente desconfiança em relação às imagens e vídeos compartilhados online. Diante dessa lacuna de confiança, a iStock lançou hoje novas diretrizes para ajudar as empresas a navegar pelo uso de imagens geradas por inteligência artificial (IA) com maior transparência e segurança.

Saiba como as pequenas empresas podem utilizar IA de forma transparente e eficaz

Dra. Rebecca Swift, Diretora Global de Conteúdo Criativo da iStock, ressaltou a importância da transparência no uso de IA no marketing: “Nossos insights do VisualGPS mostram que quase 90% das pessoas querem saber se uma imagem foi criada usando IA. Isso sublinha a necessidade urgente de que as empresas adotem práticas transparentes para reconquistar a confiança do consumidor”.

Especialistas da iStock recomendam que as empresas considerem cuidadosamente o tipo de conteúdo visual que melhor se alinha com seus objetivos e público-alvo. A pesquisa revelou que 98% dos consumidores valorizam imagens e vídeos que são percebidos como autênticos, o que pode favorecer o uso de conteúdo gerado pelo usuário ou de bancos de imagens tradicionais em detrimento das imagens geradas por IA.

Além disso, a iStock aconselha as empresas a sinalizarem claramente quando uma imagem é gerada por IA, garantindo assim que seu público não se sinta enganado. Isso não apenas promove a honestidade no marketing digital, mas também pode fortalecer a imagem de marca ao demonstrar compromisso com a transparência.

Para mais informações sobre como incorporar imagens geradas por IA de maneira ética e eficaz em suas estratégias de marketing, visite iStock.