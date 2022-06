Cris Pelo Mundo: especial na Disney Paris estreia no Travel Box Brazil revela segredo aos fãs

A família Cris Pelo Mundo, à convite da Disneyland Paris, apresenta a reabertura do parque que comemora 30 anos de atividade repleta de novas atrações e muita magia na Europa.

Uma viagem em família é uma excelente oportunidade para tornar inesquecíveis os momentos especiais ao lado de quem você ama. Com base nessa premissa, a série “Cris Pelo Mundo” preparou um especial com shots de até 5 minutos, que estreia no canal Travel Box Brazil na segunda-feira, 27, às 19h30.

Na companhia do marido Igor e do filho Emmanuel, a apresentadora e influencer Cris Stilben desembarca em uma aventura cheia de atrações turísticas da Europa, em um mundo mágico sempre adorado por toda a família: a Disneyland Paris. Em cada um dos episódios, o trio mostra as novidades dos parques e atrações deste reino de sonhos e fantasias. No terceiro episódio, os fãs serão premiados ainda com a revelação de uma grande surpresa! É assistir para ficar por dentro!

Por lá, a Cris e o Igor conversaram com os executivos Jean Marie Clément, Food Service Product Director que apresentou um cardápio especial dedicado a festa de 30 anos da Disney Paris; e o Vice President Entertainment, e David Duffy, que contou detalhes e curiosidades sobre os shows comemorativos do parque. A Disneyland Paris é o complexo onde estão os parques temáticos, hotéis e restaurantes da Disney nas imediações da capital francesa. Inclui parques Disneyland e Walt Disney Studios. Foi inaugurado em 12 de abril de 1992 como EuroDisney e, em 1995, em uma reestruturação, passou a se chamar Disneyland Paris. Atualmente recebe quase 15 milhões de visitantes por ano e é uma das principais atrações turísticas da Europa.

Outro grande momento do espetáculo, segundo a apresentadora, foi o encontro com a Vice President Hotel and Convention Center Operations do local, Pilar Hamil. A executiva convidou a família para conferir o primeiro hotel voltado ao Universo Marvel, um dos hotéis temáticos do parque. “Conhecer o nosso personagem favorito é uma emoção e tanto, não é mesmo? Emmanuel não via a hora de falar com o Homem Aranha! Ele ficou estático e muito feliz. Foi lindo, mágico e perfeito! Nesses sete anos do Emmanuel, já vivemos tantas aventuras: castelos de neve, aurora boreal, cânions, belezas do Brasil… E agora esse evento épico dos 30 anos da Disneyland Paris”, afirma Cris Stilben.

Além disso, outro momento mágico marcou a família, o aniversário do Emmanuel. “Foi maravilhoso poder comemorar o aniversário do meu filho juntamente com o da Disneyland Paris” acrescentou a influenciadora

A série é produzida pela Produtora Viralata e está disponível também na plataforma Box Brazil Play, que pode ser assinada por meio do SITE ou pelo Now, da Claro TV, para ser assistida em televisão ou em dispositivos móveis, a partir dos aplicativos disponíveis para Android e IOs.

Clique AQUI para acessar a lista de operadoras de TV por assinatura que oferecem o Travel Box Brazil no line-up.