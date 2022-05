Costanza Pascolato lança jogo inédito de perguntas sobre moda

O objetivo é estimular conversas divertidas e interessantes entre as pessoas

Nos auge dos 82 anos, Costanza Pascolato continua surpreendendo positivamente. A consultora escolhida como uma das personalidades mais bem vestidas, segundo a Fashion Forward (FFW), acaba de lançar um livro-caixinha com perguntas sobre moda. Com o jogo, a diversão está garantida para toda família e amigos.

As perguntas do Puxa Conversa Moda foram desenvolvidas por Costanza e têm a missão de divertir enquanto proporcionam momentos especiais



Considerada a papisa da moda, Costanza entende do assunto como ninguém. Então, quem melhor que ela para criar várias cartas com perguntas relacionadas ao universo do estilo? Ninguém. Foi por isso que o ícone fashion brasileiro criou cada questão e está lançando agora o livro-caixinha “Puxa Conversa Moda”.

Nascida na Itália, Costanza chegou ao Brasil com a família quando ainda era criança e por aqui consolidou a carreira como especialista em moda e tendências



O projeto foi assinado por Pascolato e está sendo lançado pela Matriz Editora. Ao todo, são 100 cartas com perguntas relacionadas à estilo. As questões foram pensadas para estimular diálogos sobre os hábitos na hora de se vestir e também divertir pessoas de todas as idades. A missão é proporcionar momentos de trocas especiais entre mães, filhas, irmãs, amigas, apaixonados por moda e todos que quiserem entrar na brincadeira.

A papisa da moda integrou a equipe editorial de grandes veículos voltados para o público feminino, como as revistas Cláudia e Vogue

Ficha Técnica:

Lançamento: Puxa Conversa Moda por Costanza Pascolato

Editora: Matrix Editora

Preço: R$ 43,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon