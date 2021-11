Convidado de casamento agride cabeleireiro em SC; vítima relata crime de homofobia

Vítima foi abordada com xingamentos, murros chutes e agredida com pedaço de vidro

O cabeleireiro, de 39 anos, vítima de homofobia e agressões por parte de convidados numa festa de casamento na sociedade Guarani, em Itajaí, em Santa Catarina. A vítima foi ataca sem motivos durante o evento. Além da agressão física, o homem relatou que recebeu diversas as ameaças que vinha sofrendo e por medo de novos ataques.



A vítima registrou uma ocorrência do fato e prestou exame de corpo de delito. O cabeleireiro relata que ele e o companheiro se levantaram da mesa onde estavam acomodados com outros convidados e se dirigiram para o jardim do clube Guarani. A vítima lembra que duas das pessoas que estavam na mesa de trás também se levantaram na mesma hora, o que imaginou ser mera coincidência.



“O agressor me ofendeu e logo partiu para o ataque, me mando dando chutes, murros e me agredindo com um copo de vidro quebrado. Se não fosse a cerimonial do casamento, ele teria ferido a minha garganta”, contou.

Após ataque em casamento, vítima relata perseguição



Além das agressões, a vítima ainda relatou que desde o ataque vem sofrendo ameaças pelas redes sociais, tem recebido muitas ligações de números desconhecidos e que observou diversas vezes um veículo com os vidros escuros parado por bastante tempo em frente à sua casa.



A advogada do homem está cuidando do caso, e que a denúncia ainda está na fase policial pra investigação e apuração dos fatos e coleta de provas até ser encaminhado para o Ministério Público.