Contemporâneas Vivara reconhece a força da arte e da poesia compartilhadas na rua e ganha segunda edição em cinco cidades do Brasil

Arte, rua e poesia: o feminino e o coletivo como força criativa

Contemporâneas Vivara modificam a paisagem com suas cores e histórias vibrantes. Para comemorar as seis décadas de existência, a marca Vivara transcende o mundo das joias e aposta em mais uma edição do projeto: “Somos a maior rede de joalherias do Brasil.

Ianah Maia – Mural Recife

E, estando nesse papel, precisamos reforçar cada vez mais a nossa brasilidade a partir do patrocínio e do empoderamento de mulheres artistas, dando voz e visibilidade a elas. A agenda do empoderamento feminino está no DNA da Vivara”, afirma Marina Kaufman, diretora de marketing da empresa.

Em sua primeira edição realizada em 2020, o projeto contou com cinco murais da artista Hanna Lucatelli em parceria com a poeta Ryane Leão, em bairros centrais da cidade de São Paulo, e dez instalações da artista Verena Smit na Ciclofaixa de Pinheiros.

Ianah Maia (Recife)

Stefania Dzwigalska, CEO Tête-à-Tête, produtora idealizadora do projeto, afirma ser de extrema relevância marcas que investem em projetos culturais para se comunicarem com seu público e deixarem um legado social. São projetos como o Contemporâneas Vivara que transformam e influenciam estruturalmente a sociedade.

Larissa de Souza (São Paulo)

Este ano o projeto estará em cinco cidades do país, com cinco artistas e cinco poetas, sendo o encontro entre arte e poesia o fio condutor da experiência de arte urbana. O sentimento de colaboração e coletividade será o elo entre os murais produzidos em Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Recife e São Paulo, nos quais cada uma das artistas irá incorporar a poesia em seus desenhos e cores, dando forma à potência de existir em si e em sociedade.

Cada mural receberá um QR code, para direcionar o espectador ao site do projeto para maiores informações. A cidade de São Paulo recebeu também uma instalação em formato de Banca Galeria localizada no Largo da Batata, que unifica as narrativas dos murais que serão pintados pelo Brasil.

Pam Araujo, Kimani, Apêagá, Aflordescente e Carolina Peixoto

Ao longo de um mês, o público poderá assistir a um vídeo com as cinco poetas do Slam das Minas SP declamando os poemas produzidos especialmente para o projeto, além de fotografias da artista Mariana Caldas, com o processo de criação dos murais e pintura da artista Bea Corradi. Também fazem parte do projeto cinco instalações no centro de São Paulo, criadas pela artista Verena Smit. Segundo Vivi Villanova, diretora artística do projeto, na Banca Galeria, assim como nos murais pintados nas cinco capitais do país, o corpo que cria, escreve, pinta e se movimenta pela cidade é protagonista da experiência artística.