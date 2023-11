Consultoria de imagem em ascensão: crescimento de 40% no Brasil e Curitiba como epicentro

Capital paranaense sediará IV Encontro Nacional da Profissão

A Consultoria de Imagem, reconhecida como uma das profissões do futuro pelo jornal The New York Times, está experimentando um crescimento excepcional no Brasil, superando os 40% no último ano, de acordo com dados da Associação Internacional dos Consultores de Imagem (AICI). O epicentro desse fenômeno é a capital paranaense, Curitiba, que lidera a expansão da profissão no país.

O Centro Europeu, renomada escola de consultoria de imagem e organizadora do IV Encontro Nacional de Consultoria de Imagem, relata um aumento surpreendente de 2042% na procura pelo curso nos últimos sete anos. Atualmente, 300 alunos estão matriculados nas modalidades online e presencial, totalizando 188 e 146 horas/aula, respectivamente.

A consultoria de imagem engloba diversas áreas, desde desenvolvimento de identidade visual pessoal até assessoria de guarda-roupa, coaching executivo e treinamento de etiqueta. Os consultores atuam em setores variados, incluindo lojas, treinamento de vendedores, orientação de empresários, e atendimento direto a clientes.

O mercado da moda, intrinsecamente ligado à consultoria de imagem, apresenta o maior faturamento anual no e-commerce direto ao consumidor, alcançando US$ 525 bilhões anuais e com expectativa de atingir US$ 1 trilhão até 2025, conforme divulgado pelo Valor Investe.

Diante desse cenário, Curitiba sediará o IV Encontro Nacional de Consultoria de Imagem no dia 18 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer. O evento reunirá cerca de 400 profissionais da área, contando com exposições de marcas renomadas, palestras e talk shows de especialistas nacionais e internacionais, como Alyce Parsons e Marcia Crivorot, referências mundiais em consultoria de imagem.

O coordenador do evento, Pablo Inisio, destaca o crescimento notável do Brasil no número de profissionais associados à AICI, superando todas as nações. Para Aysha Corrêa, consultora de imagem e especialista em estilo, o encontro proporcionará visibilidade à profissão, especialmente com a presença de Alyce Parsons, idealizadora da teoria amplamente adotada em escolas renomadas.

O IV Encontro Nacional de Consultoria de Imagem é considerado um evento de extrema importância pela pioneira em coloração pessoal no Brasil, Luciana Ulrich. Profissionais das áreas de imagem, moda e cores terão a oportunidade de expandir horizontes, fazer networking e acompanhar os mais recentes lançamentos em conteúdo e produtos.

O Brasil, impulsionado pelo autocuidado e valorização da imagem, vive um fenômeno que reflete em crescimento nas áreas de moda, estilo, comportamento e beleza, consolidando a consultoria de imagem como uma profissão em ascensão no país.

Com o evento quase esgotado, os interessados em participar do IV Encontro Nacional de Consultoria de Imagem devem adquirir o ingresso através do site oficial. Acesse aqui.