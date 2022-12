Conheça Sandra Teschner: a especialista em felicidade

A profissional mostra que a felicidade é algo que pode ser alcançado; ela atrela o sentimento ao interior do indivíduo

Uma vida feliz e com bem estar é o sonho de muitas pessoas. Dentro desta perspectiva, trabalha a happiness trainer, Sandra Teschner que mostra que é possível desenvolver a felicidade.

Sandra ensina seus alunos a como ter uma vida feliz e com bem-estar

A baiana já conquistou uma marca importante: mais de um milhão de pessoas já passaram por seus cursos e treinamentos. Cursos que ensinam, na prática, a desenvolver a felicidade. Cursos que oferecem certificados, inclusive, internacionais, e que são, portanto, devidamente reconhecidos. Atuando como ‘desenvolvedora’ de felicidade desde 2014, ela tem rodado o Brasil ministrando seus ensinamentos em cidades muito distintas. Recentemente, por exemplo, esteve em duas regiões extremamente diversas: o norte e o sul do país.

Nestes lugares, repletos de particularidades sociais e contrastes culturais, ela foi recebida com entusiasmo por pessoas interessadas no curso “Formação de Felicitadores” (Chief Hapiness Managers). Vale ressaltar que embora esta seja a primeira turma formada no Brasil, o curso oferece dupla certificação internacional concedida pela instituição norte-mericana Must University Flórida.

Ela atua na área desde 2014

O fato de que já ensinou ‘um milhão de felizes’ (como ela faz questão de se referir aos formandos) além de sinalizar, obviamente, o interesse das pessoas, traz outro dado, como ela salienta. “Eu comecei em 2014 ministrando cursos, palestrando, e hoje sei que, aliás, já desenvolvi mais de um milhão de felizes. Por isso, fico muito grata e estimulada a continuar meu trabalho. Acho que as pessoas já entenderam que a felicidade é passível de treinamento, sim! Não é algo intangível ou que depende do externo. As situações ruins sempre vão existir, mas como aprendemos a lidar com elas, preservando nosso bem estar e desejo de sermos felizes, faz toda a diferença”, enfatiza.

A especialista finaliza dizendo que a felicidade não está atrelada a fatores externos e sim ao interior, como uma resolução individual.