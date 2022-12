Conheça Rosário: a cidade onde Messi nasceu

Plataforma de hospedagem oferece locais para que o público possa conhecer mais de perto a história do jogador

Após mais de duas décadas de carreira sendo o jogador que mais atuou em Copas do Mundo, ao todo foram 26 jogos, Lionel Messi pode comemorar a vitória do terceiro mundial da Argentina. Ele nasceu em Rosário, na província de Santa Fé, e é responsável, indiretamente, por levar diversos turistas a pequena cidade que possui um pouco mais de 40 mil habitantes.

Rosário foi berço de muitos artistas da música argentina, mas começou a ganhar mais popularidade com a ascensão de astros do futebol, como Ángel Di María e Lionel Messi. Ambos foram imprescindíveis para o tricampeonato da Argentina na final da Copa e, mais uma vez, colocaram Rosário nos jornais de todo o mundo ao quebrar o jejum de 36 anos da seleção.

O astro do futebol Dí Maria também nasceu em Rosário, na província de Santa Fé

O roteiro dos fãs do artilheiro pode começar pela casa onde o Messi nasceu, um sobrado na rua Estado de Israel, 500, no bairro de La Bajada. Um mural em sua parede, onde o atleta foi ilustrado segurando uma bola de futebol, torna fácil encontrá-la. As ilustrações espalhadas por toda a cidade reafirmam o orgulho que os habitantes têm de seu maior expoente. Ainda hoje, o lar pertence à família Messi. A poucas quadras dali, na esquina entre a rua de sua casa com a rua Juan Manuel de Rosas, está o Club El Campito. Na infância do futebolista, o espaço era apenas mais um terreno baldio, onde as crianças do bairro se juntavam para jogar futebol. Hoje, o clube oferece atividades esportivas e recreativas para o público infantil, um legado que ultrapassa a importância simbólica do jogador para Antes de ganhar as sete bolas de ouro de melhor jogador do mundo, Messi já impressionava os rosarinos. Em sua estreia oficial no esporte como atleta infantil aos 4 anos de idade pelo Clube Abanderado Grandoli, localizado na rua Gregorio de Laferrere, 4800, ele garantiu a vitória do time com um gol. Um detalhe: as demais crianças em campo eram bem mais velhas.

Já no Estádio Marcelo Alberto Bielsa, também conhecido como Coloso Del Parque, Lionel Messi disputou muitos jogos pelo Clube Atlético Newell’s Old Boys – tradicional time de Rosário pelo qual também torcia – dos sete aos doze anos de idade. O estádio faz parte do Parque Independência. No ano seguinte, ele deixou seu país para jogar futebol pelo Barcelona, na Espanha, o que o levou a ascensão mundial.

Rosário foi berço de muitos artistas da música argentina

Próximo à antiga casa do astro, encontra-se o mural onde se lê “de outra galáxia e do meu bairro”. Em algumas das artes, a estrela aparece acompanhada de Di María e de Maximiliano Rodríguez, ambos jogadores de futebol rosarinos. Dois deles podem ser admirados no Parque Nacional La Bandera e na rua Provincias Unidas, 169.

Os turistas podem contar também com um aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Turismo local que reúne esses e mais locais importantes no passado da estrela do futebol, com relatos de professores, esportistas e amigos de infância do atleta. O app está disponível para sistemas Android e iOS.

