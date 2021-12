A Lupo promoveu um concurso para eleger novos estilistas. Conheça os doze finalistas do concurso “Lupo Novos Estilistas Brasil”

Os finalistas estão concorrendo a três vagas de estágio na empresa.

Ontem, quinta-feira (23), a Lupo anunciou os doze finalistas do seu concurso “Lupo Novos Estilistas Brasil”, lançado em outubro como uma das principais ações comemorativas do centenário da marca. Nove dos finalistas foram selecionados pelo júri estrelar do concurso e os outros três foram escolhidos por votação do público nas redes sociais da marca.

Jurados do concurso. Foto: Reprodução

O júri do concurso é composto pelo ator e cantor Tiago Abravanel, jornalista e apresentadora Maria Cândida; pela stylist na SPFW e Revista Marie Claire e outras tantas Flavia Pommianosky; a designer de moda da Lupo Sport Roberta Lopes; Gerente de Comunicação Alexandre Grilo; e Vice- Presidente Américas Adriana Morasco.

A competição, que compreende três etapas e tem apoio da marca LYCRA®️, propôs como desafio a criação de produtos para integrar três das linhas de maior sucesso da Lupo: as Meias Urban, os Pijamas Adulto Feminino e os Pijamas Infantis.

Finalistas Meias urban. Foto: Reprodução

Na categoria Meias Urban, os finalistas são: o estudante de Têxtil e Moda, André Magno (@andre298u), a estudante de Design de Moda, Camila Cardoso (@camila_card0s0), a estudante de Design – Moda, Melanie Lopes (@melanie_loops) e a estudante de Design de Moda, Caroline Carvalho (@muitocarol).

Finalistas pijamas femininos. Foto: Divulgação

Na categoria de Pijamas Femininos: a estudante de Design – Moda, Luana do Vale (@_luanadvc), a estudante de Design de Moda, Ludmila Silva (@ludy_ssousaa), a estudante de Moda, Yasmin Xavier (@ya_xavier) e a estudante de Design de Moda, Ana Bárbara Vansolini (@anabvansolini).

Finalistas pijamas infantis. Foto: reprodução

Já na categoria de Pijama Infantil Feminino: a estudante de Design – Moda, Gleice de Souza (@gleicedesouza), a estudante de Têxtil e Moda, Nathalia Freitas (@nat.hafre), a estudante de Design de Moda, Sarah de Araujo (@_sarahharaujo) e a estudante de Design de Moda, Victória Gurgel (@victoria.gurgel).

A última etapa do concurso será em Araraquara, no fim de janeiro de 2022, no qual irão passar 4 dias na fábrica Lupo para desenvolver e confeccionar os seus protótipos. As criações devem ser inspiradas na história, cores e espírito brasileiro e os jurados têm como critérios de avaliação: a qualidade, a criatividade, a beleza, o resultado final dos projetos, a brasilidade e peças que tenham conexão com a Lupo. Por fim, o gosto do público também é um fator determinante. Na etapa final do concurso, as criações serão apresentadas em um desfile transmitido ao vivo para o público.

No total serão nove vencedores escolhidos pelo júri: três de cada categoria elencados em primeiro, segundo e terceiro lugar. Os vencedores classificados em primeiro lugar em cada categoria irão ganhar um contrato de estágio com a Lupo. Já os que ficarem em segundo lugar serão premiados com um Apple iPad de 32G – 8ª geração e os participantes que ocuparem o terceiro lugar receberão, cada um, um voucher no valor de R$1.000,00 para usar nas franquias Lupo.