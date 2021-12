Com mais de 1500 afetados, Palmópolis (MG) ainda precisa de ajuda para se reerguer

A cidade de Palmópolis tem mais de 1500 pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Não houve perdas de vidas felizmente.

O grande volume de chuvas que caíram em Palmópolis, localizada na região do Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais, a 720 km de Belo Horizonte, devastou a região e colocou mais de 1.500 pessoas em situação de impacto, de forma direta e indireta, do dia 7 ao dia 11 de novembro deste ano.

Segundo o prefeito da cidade, Marcelo Fernandes, felizmente não houve perdas de vidas, mas o número de desabrigados passou de 240. Essas pessoas foram acolhidas pela Assistência Social da região e alojadas em escolas públicas e igrejas.

Em apenas três horas, choveu no local um volume de 150 mm, o bastante para alagar Palmópolis, que perdeu todo material de um de seus postos de saúde. Muito do estrago ocasionado pelas chuvas se deu pelo transbordamento do Rio Jucuruçu, que passa pelo município.





A prefeitura tem feito esforços para reestruturar a cidade e conta com o apoio da população para ajudar nesta missão. Grupos jovens têm se reunido para desobstruir passagens, limpar casas e acessar locais remotos para levar medicamentos, comida e velas. Além disso, equipes do Corpo de Bombeiros vieram auxiliar no resgate das pessoas que ficaram ilhadas.

É importante que a ajuda continue chegando a este local, para garantir a segurança e acolhimento das pessoas atingidas pelas consequências das fortes chuvas, bem como para garantir que Palmópolis se reestruture e possa iniciar 2022 com melhores condições.

Para isso, o prefeito divulgou os dados para quem desejar fazer doações em dinheiro diretamente para a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade e o número de telefone para quem quiser tirar dúvidas e obter mais informações:

Chave (CNPJ): 11.252.840/0001-68

Igreja Batista El Shaday

Telefone: (33) 3744-9143