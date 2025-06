Conheça o bairro brasileiro onde os imóveis triplicam de valor

A Praia Brava de Itajaí, no litoral norte catarinense, bairro nobre com uma das ruas mais valorizadas do país, segundo o DataZap, passa por uma significativa transformação urbana, com diversas obras de infraestrutura e desenvolvimento constante. O endereço se posiciona no topo do ranking nacional ao combinar paisagens naturais preservadas, uma vibrante vida noturna, produtos e serviços premium, qualidade de vida e localização estratégica, ao lado de Balneário Camboriú e próxima de importantes centros urbanos e aeroportos. A valorização imobiliária local tem números que impressionam: empreendimentos no setor de alto padrão triplicaram de valor nos últimos quatro anos, atingindo 300% de rentabilidade.

O crescimento imobiliário deve ter novo impulso nos próximos anos com os investimentos em infraestrutura previstos para a região. Entre eles está o binário da Praia Brava que vai melhorar o fluxo de entrada e saída no bairro, principalmente na temporada de verão. Em fase final, a obra teve aporte de R$ 18,5 milhões, com recursos públicos. Outro projeto importante é o binário da Avenida Osvaldo Reis, idealizado com o objetivo de descongestionar o trânsito na principal via de acesso entre Itajaí e Balneário Camboriú. A primeira etapa, também em andamento, prevê mais de cinco quilômetros de uma nova avenida construída com calçadas acessíveis, ciclovia e corredor exclusivo para ônibus. O investimento público, somando todas as etapas da construção e desapropriações do binário, é de R$ 180 milhões. Além disso, está prevista para a Praia Brava a implantação de um novo acesso à BR-101, que também irá ajudar a redistribuir o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos.

“Temos observado um crescimento expressivo da Praia Brava, grande parte por conta de investimentos em infraestrutura e também da por parte da iniciativa privada com a vinda de empreendimentos inovadores, além da ampliação do comércio e serviços premium que fortalecem a qualidade de vida. O Torres da Brava é um empreendimento que, desde seu lançamento, apresentou uma das maiores valorizações do bairro. Os projetos estruturantes em andamento, como os binários da Praia Brava e da Avenida Osvaldo Reis, além do novo acesso à BR-101, devem fortalecer a mobilidade e a acessibilidade do bairro, tornando-o ainda mais atrativo para moradores e investidores. Acreditamos no potencial de Itajaí e seguimos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento sustentável da região”, afirma Fabio Inthurn, CEO da Lotisa.

O Torres da Brava, complexo residencial e comercial localizado na Avenida Luci Canziani, um dos principais eixos de desenvolvimento da Praia Brava e futuro acesso à BR-101, é um dos maiores cases de valorização do bairro. Lançada no verão de 2020, quando também iniciaram as obras, a Torre Brisa, primeira fase do projeto com 142 apartamentos, teve 80% de suas unidades vendidas ainda no lançamento. Em quatro anos, o empreendimento teve uma valorização de 300%, e saltou de um ticket médio de R$ 700 mil para mais de R$ 2,1 milhões atualmente. Esse expressivo crescimento também reflete o padrão de acabamento e a estrutura oferecidos pela Lotisa, além de sua trajetória de sucesso e solidez que garantem segurança na aquisição.

A segunda fase do projeto, a Torre Sirena, com 232 apartamentos, 05 lojas e entrega prevista para o primeiro semestre de 2026, já conta com 95% das unidades comercializadas. O empreendimento conta com amplas áreas de lazer cuidadosamente decoradas com opções para diversas faixas etárias, alto nível de acabamento dos apartamentos e garagens espaçosas que facilitam o dia a dia dos moradores. Além disso, a Lotisa participou ativamente da gestão condominial da Torre Brisa antes e durante o primeiro ano após a entrega, garantindo a manutenção do padrão ao longo do tempo – essa abordagem será replicada na entrega da Torre Sirena. Já a terceira torre do complexo, também residencial, está prevista para ser lançada em 2026.

A advogada Kaliny Belchior Abdala comprou dois imóveis no empreendimento Torres da Brava e destaca que foi seu melhor investimento até hoje. “Como investidora, vejo o mercado imobiliário muito forte na região e imóveis bem localizados e com acabamento de qualidade tendem a ter boa liquidez. A região da Praia Brava vem crescendo vertiginosamente, com alta valorização dos imóveis. Nosso investimento superou este crescimento e continua em ascensão”, explica Kaliny.

Para ela, a decisão de compra do imóvel levou em conta a localização, que alia liquidez e acesso rápido a Itajaí e Balneário Camboriú, além de estar a poucos metros do mar, bem como o padrão de acabamento oferecido pela construtora e a estrutura de lazer. “Pesquisamos bastante a empresa antes de comprar e posso dizer que a Lotisa nos passou e comprovou uma imagem de seriedade, compromisso e bom padrão de entrega. Conseguimos aliar o morar bem com a valorização do nosso patrimônio, que atualmente rende mais que muitos investimentos tradicionais”, finaliza.