Conheça Ivan Rodrigues: de vendedor de passes de ônibus a rei do iPhone para todo o Brasil

Ivan Rodrigues, fundador e CEO da X1, constrói uma história expressiva no comércio de eletrônicos no Brasil. Natural de Sorocaba (SP), o empresário superou uma série de desafios até transformar sua empresa em uma das maiores vendedoras de iPhones do país.

O começo desafiador

Entre 2013 e 2014, Ivan atuava como ambulante, vendendo passes de ônibus nas ruas da cidade. A instabilidade da atividade o motivou a buscar novas oportunidades e o segmento de eletrônicos surgiu como uma alternativa promissora.

Ivan pensa em expandir a empresa e vender eletrônicos para outras regiões do Brasil. (Foto: Divulgação)

Inicialmente, ele revendeu celulares usados de marcas concorrentes, até migrar para o comércio de iPhones. Depois, o portfólio de produtos foi ampliado para incluir videogames, televisores e outros aparelhos eletrônicos.

O crescimento do negócio foi gradual. As primeiras vendas ocorreram na sala de sua própria casa. Em seguida, as operações foram transferidas para a garagem e, posteriormente em 2015, para uma casa.

Ivan ao lado de Ronaldinho Gaúcho. (Foto: Divulgação)

Desenvolvimento e expansão

O alcance da empresa expandiu para além de Sorocaba, com clientes vindos de cidades como Campinas, Indaiatuba e Jundiaí. Com uma equipe que inicialmente contava com apenas três pessoas, a X1 passou a ter mais de 20 colaboradores. Em 2017, foi inaugurada a primeira loja física, no Shopping Panorâmico, um marco para a consolidação da marca no varejo. A partir desse momento, o volume de clientes aumentou significativamente, passando de centenas para milhares.

Mesmo com o crescimento, a trajetória foi marcada por dificuldades. Segundo Ivan, nos primeiros anos era necessário anunciar diariamente durante uma semana para efetuar uma única venda. Além disso, enfrentou episódios como o assalto a uma de suas lojas, o que resultou em perdas significativas. Ainda assim, a persistência prevaleceu. “Cada queda foi uma lição. Cada ‘não’ me ensinou a melhorar”, afirma.

Ivan com a influenciadora Viih Tube. (Foto: Divulgação)

O aumento expressivo no volume de vendas ocorreu de forma gradual. Atualmente, a X1 comercializa entre 20 e 50 aparelhos por dia. Ivan atribui esse desempenho à construção de uma base sólida de clientes e à confiança conquistada ao longo dos anos.

A visibilidade da marca também foi impulsionada por parcerias estratégicas com figuras públicas. Entre os nomes que já se associaram à X1 estão Ronaldinho Gaúcho, Viih Tube, Yudi Tamashiro, Deolane Bezerra e João Luiz, ex-participante do Big Brother Brasil 2021.

À esquerda, o artista Yudi Tamashiro. (Foto: Divulgação)

Com metas ainda mais ambiciosas, Ivan projeta a expansão da X1 para outras regiões do Brasil e, futuramente, para o mercado internacional, por meio de um modelo de franquias. “O segredo é ter muitos clientes e conquistar a confiança de cada um deles. Tudo que você desejar e lutar, o universo traz para você”, afirma o empresário.