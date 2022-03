Conheça Ieda Ribeiro, empresária artística que lançou estrelas como Bruna Marquezine e Mel Maia

Com mais de 20 anos de experiência, ela é fundadora da IR Casting, um centro de preparação artística para atores no Rio de Janeiro

Ieda Ribeiro é referência no empresariamento artístico e preparação de novos talentos no Brasil. Fundadora da IR Casting, um centro de preparação artística, que descobre e prepara atores, e da ID Actors, responsável pelo empresariamento artístico, ela driblou muitos desafios antes de se tornar uma das principais no segmento.

Com mais de 20 anos de experiência, a empresária se orgulha de ter lançado grandes estrelas como Bruna Marquezine, Mel Maia, Johnny Massaro, André Luiz Miranda, Letícia Braga, Malu Rodrigues, Julia Svacinna, Duda Matte, Gabriella Saraivah e Matheus Costa, entre tantos outros.

Sua primeira experiência no meio artístico foi em um Curso de Interpretação para TV chamado “Casa de Talentos”. Antes disso, Ieda, após se separar muito jovem e mãe de dois filhos pequenos na época, chegou a trabalhar de maneira informal vendendo roupas e comida congelada. Empreender nunca foi um problema para a dedicada profissional, que relembra o início da carreira:

“Vi no jornal um anúncio que falava sobre uma cabine montada no Centro, no Rio de Janeiro, onde pessoas poderiam dizer qualquer coisa. Tive a ideia de levar algo parecido para o Norte Shopping, com a ideia de conseguir alunos para a Casa de Talentos. Foi um sucesso, tinha a meta de conseguir 30 alunos para o curso e consegui quase 200 com essa ação.”

Ieda já tinha dado o primeiro passo no cenário artístico. Em seguida, foi sócia da Top Kids e Teens e fundou a Tops em Ação, que migrou, se tornando IR Casting. Sempre em busca de novos desafios, era o início de um curso próprio para novos talentos. Ao longo desses mais de 20 anos de carreira, Ieda se orgulha não só de ter ajudado muitos artistas a terem alcançado o estrelato, mas também de poder proporcionar uma mudança real na vida deles:

“O mais relevante foi poder ter incentivado pessoas que não tinham expectativa de estudar a conseguirem entrar em uma universidade, poder ter acesso a cultura e lazer. Proporcionar a chance deles serem inseridos em um universo que pode ser muito positivo, se for bem gerido, se tiver um acompanhamento, como o meu, que se preocupa com muito mais do que ficar apenas famoso.”

Atenta ao futuro desses jovens atores, em alguns casos, Ieda chega a oferecer bolsas de estudos no Centro de Preparação Artística Ieda Ribeiro. Com bons olhos e ouvidos, a empresária oferece total estrutura para aqueles que ela percebe que têm vontade de trabalhar no meio artístico:

“Ajudei o começo da carreira de alguns atores que já estiveram em grandes produções, como ‘Malhação’, da Globo. Proporcionava desde a passagem para poder assistir às aulas, até cursos de inglês, fotos profissionais e aulas de canto. Sempre atenta àqueles que têm, de fato, uma vocação real para a área”.

Para quem deseja entrar para o mundo artístico, Ieda aconselha que procure uma boa agencia e busque por orientação. A empresária ressalta que é preciso também pesquisar para saber se o local tem credibilidade e, a partir disso, começar a trabalhar em cima das aptidões de cada pessoa. No centro de preparação, Ieda oferece cursos de iniciação teatral, teatro, grupos de estudos e incentivo para criar atores empreendedores:

“É muito importante praticar e estudar teatro, música, canto desde cedo e treinar o ouvido para diferentes idiomas como inglês e espanhol. Incentivar o altruísmo, observação do dia a dia, andar na rua, assistir filmes, novelas, tudo isso vai criar referências e o ator criará seu próprio estilo de interpretação, claro que aliado a técnica e bons preparadores”.