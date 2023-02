Conheça Ariel Tomat, proprietário da Finish My Condo, a empresa que encantou os brasileiros que buscam reformar imóveis de luxo em Miami

Ariel Tomat é um empresário oriundo da cidade de Rosário, na Argentina, e é responsável por uma das empresas mais elogiadas no mercado imobiliário da Flórida

Ariel Tomat virou o nome por trás de uma empresa completa quando o assunto é reformar imóveis de alto padrão, sejam eles novos ou usados, no badaladíssimo estado da Flórida. Com muito trabalho, o argentino construiu uma imagem de competência e eficiência na entrega dos serviços aos seus contratantes. Sua marca está mais que consolidada e conhecida como uma empresa de “stress zero”.

Finish My Condo, a queridinha de brasileiros em reformas de luxo faz carroceria de Pagani Zonda virar parede em Miami

Crédito: Finishmycondo/Divulgação

A Finish My Condo (FMC) é sinônimo de credibilidade, versatilidade, boas recomendações e soluções de ‘A a Z’. A proposta da empresa de Ariel Tomat é que o interessado em adquirir um imóvel na Flórida possa ter a melhor experiência possível na reforma de seu imóvel, estando fisicamente ou não nos EUA. Aliás, a forma de atuação da Finish My Condo é muita elogiada por arquitetos e decoradores do mundo todo, pois as reformas são feitas em conjunto com tais profissionais e muitas vezes por vídeo. Os clientes também adoram, pois não precisam ter custos extras no deslocamento dos responsáveis pelos projetos de arquitetura e/ou decoração dos imóveis.

Ariel Tomat é proprietário da Finish My Condo, a empresa queridinha dos brasileiros que buscam reformar imóveis de luxo em Miami

Foto: Divulgação

Ariel Tomat inovou e hoje oferece a opção de compra à distância de qualquer lugar do mundo. Além disso, sua empresa oferece o apoio de uma equipe de multiprofissionais que cuida de todos os detalhes para que o imóvel seja entregue quando estiver definitivamente à gosto do cliente, com as mais modernas soluções que o mercado de luxo oferece.

O trabalho de Ariel começou com a seguinte premissa: “Somos pessoas comuns com sonhos extraordinários”, e assim segue até os dias atuais. “Nos tornamos o primeiro lugar em reformas de luxo em Miami pois trabalhamos o detalhe, o acabamento dos sonhos!”, conta Ariel.

Finish My Condo faz carroceria de Pagani Zonda virar item de decoração em casa em Miami

Crédito: Finishmycondo/Divulgação

A renomada empresa Finish My Condo, tornou-se um dos ícones da construção de luxo em Miami e assina as reformas das coberturas e imóveis mais valiosos da cidade. A empresa é pioneira em tecnologia, especializada em gerenciamento de projetos, serviços de arquitetura e engenharia, automação em iluminação e climatização, automação em sistema de som, marcenaria, pisos, e está continuamente se atualizando para que seus clientes sejam os primeiros a receber as novidades do setor. Detalhe: fala-se português! Os clientes do Brasil serão plenamente atendidos, mesmo estando em um outro país.

O visionário Ariel tem grande expertise no ramo de reforma e acabamento de luxo, e é especialista em tratar cada negócio com prioridade e exclusividade. “Não importa a finalidade do imóvel; se ele será para moradia, temporada ou investimento. Em geral as pessoas buscam o que é bonito, chique, aconchegante e com aquele toque final que deixa o lugar único. Nesse quesito somos especialistas”, explica Ariel.

“A Finish My Condo atua há mais de 20 anos na Florida e é a solução ideal para o cliente que exige um elevado grau de excelência e nenhum tipo de contratempo”, finaliza o empresário.