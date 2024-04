Conheça a história de superação de Giovana Duarte, criadora de conteúdo digital com mais de 100 mil seguidores

A criadora de conteúdo digital Giovana Grancho Duarte Camiletti se tornou um exemplo de superação e sucesso. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, ela abriu seu coração contando sua história de vida marcada.

Giovana percorrer seu estado em busca de lugares especiais, belezas naturais e histórias de empreendedores



Natural do Rio de Janeiro, Giovana conta que sua trajetória foi marcada por desafios desde o início. Filha de um português que deixou a Guerra de Angola para se casar com sua mãe capixaba, que era empregada doméstica no Rio de Janeiro, Giovana cresceu em meio a dificuldades financeiras. Aos 8 anos, seu pai adoeceu e a família perdeu tudo, chegando a morar de favor e sobreviver de cestas básicas. A morte de seu pai em 1998 e de sua mãe em 2021, deixaram marcas profundas em Giovana, que encontrou na fé e no propósito de marcar seu nome na história do Espírito Santo, seu estado atual de residência, a força para seguir em frente.

Guia Capixaba de Giovana foi indicado a Prêmio IBEST 2021

Créditos: Divulgação



Com um trabalho dedicado a exaltar as belezas e empreendimentos capixabas, Giovana conquistou parcerias com grandes marcas nacionais, como Vale, Sebrae, e Brahma, que a impulsionaram a alcançar o sucesso que tem hoje. Com uma voz amplificada pelas redes sociais, Giovana tem influenciado a vida de milhares de seguidores, que passaram a enxergar o Espírito Santo com novos olhos, graças às suas recomendações e histórias compartilhadas. Inspirada pela paixão de sua mãe por viagens e descobertas, Giovana continua seu trabalho em honra à memória dela, levando seu público a explorar e amar ainda mais o estado capixaba.



Formada em Direito, Giovana escolheu sua profissão atual após uma experiência marcante em sua cidade, quando decidiu criar o Guia Capixaba para compartilhar suas recomendações e evitar que outros passassem por experiências ruins. Desde então, ela se dedica a percorrer o Espírito Santo em busca de lugares especiais, belezas naturais e histórias de empreendedorismo capixaba, potencializando o que o estado tem de melhor.



Com uma história de superação e determinação, Giovana Duarte Camiletti se tornou um exemplo de sucesso e inspiração para muitos, mostrando que é possível transformar desafios em oportunidades e alcançar os sonhos mais ousados. Além disso, seu Guia Capixaba foi indicado como um dos 05 maiores perfis de Viagem e Turismo do Brasil no Prêmio IBEST 2021.