Conheça a história de Mãe Lu: a mãe de santo que arrasta multidões no Rio

O Rio de Janeiro, estado marcado culturalmente pelo samba e conhecido internacionalmente por suas belezas naturais, carrega também muita diversidade em sua História, principalmente quando o assunto é fé. A Umbanda é símbolo desse sincretismo religioso afro-cristão que está acontecendo no Brasil. Ela traz uma mistura do catolicismo, das religiões afro-brasileiras e do espiritismo.

Ainda há, porém, muito preconceito e intolerância religiosa quando se trata de qualquer religião de matriz africana. Luciana Brandão, mais conhecida como Mãe Lu, zeladora da Casa de Umbanda Oxossi Ibo Caçador, é uma figura importante em todo esse movimento de popularização da Umbanda no Rio de Janeiro por meio de ações sociais e atos religiosos em locais públicos.

Com uma história de muita superação, Mãe Lu não esconde que já passou muita necessidade. “Eu tive uma história marcada pela fome e pela miséria. Lembro de assistir os comerciais na televisão dos cachorros vendo o frango assado girando e salivando por eles, e eu pensava: ‘não é só o animal que passa vontade de comer, tem muitos seres humanos também como eu’. E por conta de crescer com essa realidade, mesmo antes de conhecer a Umbanda, eu sempre fui uma pessoa que gosta de dividir”, compartilha.

Para combater a intolerância religiosa, Mãe Lu conta que precisa ser feito um trabalho de conscientização a começar pelas próprias Casas. “Nós não podemos só olhar para os problemas de fora. A intolerância começa até dentro do povo do axé. Precisamos abandonar nossa vaidade e entender que ninguém é melhor que ninguém. Não tem uma Casa de axé melhor que a outra. Umbanda não é melhor que Candomblé e vice-versa. O que importa é o Deus todo poderoso e os nossos guias”, ressalta.

Fé que mantém de pé

Criada no Candomblé, outra religião de matriz africana, Mãe Lu se encontrou na Umbanda, religião a qual se dedica de forma integral há nove anos. “A Umbanda me abraçou no momento mais difícil da minha vida, que foi quando perdi meu filho, Jean Carlos Brandão. Eu tive que ser forte pelos meus outros filhos e lembrá-los que essa vida aqui é uma passagem, muitas vezes não podia nem chorar, e então Deus e meus guias me abraçaram e eu não me senti mais só”, se emociona.

Em todas as giras, nome dado aos encontros e cultos realizados pelos umbandistas, Mãe Lu arrecada alimentos para ajudar a combater a fome, e também divulga em seu canal no youtube outras Casas de Umbanda, para as pessoas saberem onde podem encontrar ajuda. “Eu costumo dizer que meu trabalho é 48h/48h. Eu não tenho hora pra comer ou pra dormir, estou sempre à serviço da espiritualidade. Quero ajudar as pessoas tanto carnalmente, a se alimentarem, por exemplo, como o lado espiritual. É importante a gente saber entender o próximo, estamos vivendo um momento que falta compreensão e respeito”, declara.

Mãe Lu afirma que toda a sua trajetória a ensinou a não abaixar a cabeça diante das dificuldades, e essa a mensagem que ela prega por meio do seu trabalho e principalmente da sua vida. “Não desista dos seus sonhos, não desista do seu caminho, não desista da sua estrada. Não perca a fé em Deus, O Todo Poderoso e nem nossos guias, mentores e protetores. É a Fé que nos coloca de pé, povo lindo de axé”, discursa.

