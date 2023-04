Conheça a Academia da Cerveja, da Ambev, e saiba como ter acesso a formação gratuita para trabalhar no mercado de serviço de bares e restaurantes

O curso é uma iniciativa da Academia da Cerveja em parceria com o Bora, projeto de inclusão produtiva

Imagina se especializar e até mesmo empreender em um dos setores que mais cresce no país? Para formar e incluir mais pessoas no mercado de trabalho, a Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, se uniu novamente à Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) e ao Instituto Ceres para oferecer formação gratuita de iniciação e capacitação no mercado de serviço de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao universo cervejeiro.

O sucesso da primeira edição, realizada em 2022 que era voltada exclusivamente para pessoas trans, fez com que a companhia ampliasse o projeto: “Para este ano, tornamos o curso digital e on demand, com aulas gravadas nas quais o aluno pode assistir no horário que tiver disponibilidade. Dessa forma, conseguimos ter mais flexibilidade e acessar através do conhecimento, qualquer pessoa”, destaca Laura Aguiar, Diretora de Conhecimento e Cultura Cervejeira, sommelière e mestre-cervejeira da Ambev.

O programa é voltado para pessoas que querem buscar um trabalho ou voltar ao mercado, principalmente focado em bares e restaurantes. Os inscritos irão aprender sobre estilos, princípios básicos de harmonização e serviço de cervejas. Serão 8 horas de capacitação e, ao final, os alunos receberão um certificado de conclusão de curso.

O curso é fruto de uma parceria entre a Academia da Cerveja, espaço colaborativo de disseminação de conhecimento cervejeiro da Ambev, e do Bora, projeto de inclusão produtiva que vai conectar 5 milhões de pessoas com oportunidades de renda, seja com trabalho ou empreendedorismo até 2032. Para isso, a companhia está movimentando todo o seu ecossistema nessa jornada, para ampliar as oportunidades de conhecimento, conexões e apoio financeiro, reforçando sua atuação integrada em ESG.