Conheça 9 benefícios da uva-passa para a saúde

Sempre polêmico nas confraternizações de fim de ano, o alimento é livre de colesterol e gordura

Quando o Natal se aproxima, os memes com a uva-passa começam a aflorar na internet. Isso porque a tão famosa fruta se torna a grande questão das ceias natalinas e divide opiniões: ter ou não ter no cardápio? Mas o fato é que o ingrediente, que aparece nas receitas com arroz e com farofa, traz diversos benefícios à nossa saúde.

A uva-passa apresenta benefícios para diversos sistemas integrados do corpo humano

“Por ser rica em fibras solúveis e insolúveis, a uva-passa ajuda no funcionamento intestinal e proporciona maior sensação de saciedade. Além de ter propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas que auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares”, pontua a nutricionista e professora do curso de Nutrição da faculdade Anhanguera, Bruna Zacante.

Com benefícios para diversos sistemas integrados do corpo humano, Bruna Zacante, traz outros destaques da uva-passa para a nossa saúde:

Regulação intestinal: por terem fibras, as uvas-passas contribuem para o processo digestório, têm efeito laxante, e auxilia para quem tem intestino preso. Além disso, ela favorece a absorção de nutrientes e ajuda na eliminação de toxinas e radicais livres, que podem piorar a constipação. Uma porção de 40 gramas de uva-passa tem 1,5 grama de fibras — o equivalente a 6% das necessidades das mulheres e 4% da dos homens;

Contribui para o fortalecimento do sistema imunológico: a uva-passa também é rica em vitaminas de complexo B e minerais como o ferro, essenciais para prevenção de anemia. A fruta também possui o cobre, estimulante natural para a produção contínua de células vermelhas. Por fim, tem arginina e ajuda no fortalecimento do corpo contra fraquezas e mal-estar;

Atua na proteção contra doenças do coração: uvas-passas ainda são ricas em catequina, antioxidante eficaz para eliminar o colesterol e limpar as artérias, além de regular a pressão e colaborar com a boa circulação;

Colabora com a prevenção do câncer: por ter antioxidantes que agem contra os radicais livres, elas ajudam a evitar agentes correlacionados ao surgimento de tumores.

Age contra infecções: os chamados fitonutrientes polifenólicos estão presentes na fruta e possuem propriedades anti-inflamatórias que ajudam na redução de febres e ação de bactérias.

Trabalha no cuidado dental: um dos seus componentes é o ácido oleanólico que atua contra cáries, sensibilidade e fragilidade dentária ao impedir o desenvolvimento das bactérias responsáveis pelo tártaro. O ácido ainda é útil contra o mau hálito. Além disso, por ser rica em cálcio, fortalece os dentes e seu esmalte.

Dá mais energia ao corpo: a frutose aumenta o nível energético e ajuda a absorver minerais e vitaminas importantes. Com isso, aumenta-se o rendimento físico em atividades do cotidiano.

Fortalece os músculos: o potássio também ajuda na melhor contração dos músculos e do sistema nervoso. Quando unido a uma quantidade moderada de sódio otimiza o processo de hipertrofia.

Fortalece dentes e ossos: o cálcio e o ferro não só ajudam os dentes, como também os ossos a ficarem mais fortes e resistentes. Além disso, a uva-passa tem boro, que auxilia na composição óssea.