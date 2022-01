Conheça 5 healthtechs que prometem muito para 2022

As startups de saúde obtiveram sozinhas um investimento de US$ 530 milhões em 69 aportes

Nos últimos anos, um dos segmentos corporativos de maior destaque no mercado é o de healthtechs, startups que atuam, diretamente, com o setor de saúde e que são conhecidas por modificar o sistema existente, oferecendo melhorias e novas tecnologias para a área médica. As healthtechs podem operar em campos bastante abrangentes, modernizando desde a gestão de consultórios, clínicas e hospitais, até procedimentos complexos de exames e cirurgias, além de ser um setor que não para de crescer.

As healthtechs podem operar em campos bastante abrangentes, modernizando desde a gestão de consultórios, clínicas e hospitais

Segundo um levantamento da plataforma Distrito, divulgado no começo deste ano, as startups de saúde obtiveram sozinhas um investimento de US$ 530 milhões em 69 aportes. Isso reflete, diretamente, na maneira como todos os brasileiros se relacionam com os métodos tradicionais de cuidados com a saúde. Isso se aplica no âmbito financeiro, assertividade de tratamentos e praticidade.

Esse mercado tem tudo para evoluir e inovar ainda mais, e por isso, listamos abaixo cinco healthtechs que não param de crescer e que tem tudo para evoluir ainda mais em 2022:

V-lab

V-lab é uma healthtech que oferece soluções de tecnologia com foco em vídeo para saúde diagnóstica e telemedicina e que auxilia a medicina diagnóstica a se estruturar para o futuro. Com o propósito de democratizar o acesso ao diagnóstico de ponta, através do uso inteligente de dados, a startup conecta as pessoas à sua melhor experiência diagnóstica.

A solução V-Baby é um dos produtos da healthtech, que visa confortar as mães com opções de transmissão ao vivo do ultrassom, bem como o benefício de poder coletar uma segunda opinião médica. Nos últimos 2 anos a V-Lab movimentou mais de 800 mil exames atendendo centenas de milhares de gestantes em nossa plataforma. Como clientes, a V-lab atende as maiores marcas do setor, como Fleury, Dasa, Sabin, Hospital São Luiz, Odontoprev, Unimed Marília, entre outros.





Sami

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Sami é uma operadora de planos de saúde com foco em pequenas e médias empresas (PMEs) e em profissionais liberais. A startup alia tecnologia ao cuidado preventivo e à atenção primária para mudar o cenário da saúde brasileira, causando impacto em custo, experiência e qualidade da saúde.

A operadora de saúde já atraiu 2000 empresas clientes e MEIs. Os times de saúde da Sami já realizaram mais de 10.000 atendimentos aos membros, que contam com aproximadamente 20 unidades hospitalares parceiras e um time de atendimento que fica disponível 24h por dia e direciona melhor o paciente de acordo com sua necessidade.

Em 2020, a operadora recebeu o maior investimento Série A em saúde da América Latina da história. Em dezembro de 2021 recebeu uma extensão do aporte, no valor de R$111 milhões, totalizando mais de 200 milhões em aportes. Os recursos ajudam a continuar crescendo e aumentando o número de colaboradores e membros, além é claro, de possibilitar a aquisição e geração de tecnologia para seguir evoluindo.



Grupo 3778

Uma das principais healthtechs do país, o Grupo 3778 – que conta com as marcas Imtep, Teg Saúde, Implus Care e 3778 – leva soluções inovadoras para clientes corporativos e hospitalares. Trabalha em linhas de serviços baseada em Data Science e Inteligência Artificial em saúde, na criação de novos modelos de remuneração médica e hospitalar data-based e no fortalecimento da saúde ocupacional com ferramentas de Atenção Primária de Saúde Digital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juntos, esses pilares possibilitam a gestão integrada da jornada de saúde do paciente, baseada em dados. Uma proposta inovadora que tem o propósito de simplificar o acesso à saúde de qualidade, levando para muitos o que é privilégio de poucos. Tem em sua carteira, 1,13 milhão de vidas em 1.700 clientes ativos. Está presente em 700 cidades e faz a gestão de 200 ambulatórios corporativos.



Genera

Pioneira no mercado de genética, a Genera é o primeiro laboratório especializado em genômica pessoal do Brasil. Criado por Ricardo Di Lazzaro Filho e André Chinchio, o laboratório vem se destacando pela acessibilidade, abrangência dos testes e velocidade nos resultados.

Nos últimos 5 anos, o número de vendas dos testes de genômica pessoal da Genera cresceu 70 vezes e em 2021, resultando em um aumento de 130% no faturamento, além disso, o laboratório passou a marca de 200 mil testes realizados após quebrar as fronteiras do Brasil e iniciar as atividades na Argentina e no Uruguai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Visando expandir ainda mais a sua marca, o laboratório já trabalha na expansão para mais dois países na América Latina. Chile e Colômbia devem ter suas atividades iniciadas nos próximos meses de 2022. A expectativa da instituição é testar mais de 10 milhões de pessoas na América Latina até 2027.

Pixeon

Fundada em 2003, em Florianópolis (SC), a Pixeon se uniu em 2012 com a antiga Medical Systems, movimento este promovido pela Intel Capital. A partir dessa fusão, a empresa iniciou um processo de consolidação em 2013, ano da primeira rodada de investimento da Riverwood Capital, tornando-se uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia e inovação para a saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o objetivo de ser líder nacional deste mercado e referência de qualidade em toda a América Latina, desde a fusão, foram 5 aquisições de empresas, sendo a última o BoaConsulta. Com um time de mais de 450 colaboradores, a Pixeon também é mantenedora do Distrito Inova HC, hub de inovação com foco em startups da área de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, a empresa tem em sua base, dados de 44 milhões de pacientes no país e comporta uma média de mais de 150 milhões de exames e consultas realizadas ao ano. Com sede em Florianópolis e unidade em São Caetano do Sul (SP) e, além de unidades de negócios distribuídas por todo o país, Pixeon atende milhares de hospitais, clínicas, laboratórios de diagnóstico e centros de diagnósticos de imagem. Para o quinquênio que se encerra em 2024, a companhia prevê o investimento de R$ 83 milhões em todo seu portfólio de produtos.