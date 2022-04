Conheça 5 curiosidades, benefícios e diferenças sobre o queijo de cabra

A seleção de cinco curiosidades foi feita pelo capril Rancho Alegre

O queijo de cabra é um ingrediente que deixa qualquer prato mais marcante, por isso ele sempre costuma ser o protagonista quando usado na gastronomia. O sabor que agrada vários paladares tem vários benefícios e o capril e queijaria Rancho Alegre destacou cinco curiosidades sobre essa variedade de queijo. Confira!

1 – Propriedades anti-inflamatórias

Acredite ou não, mas essa delícia ainda é positiva para sua saúde. A produção do queijo de cabra possui a bactéria Lactobacillus Rhamnosus, que auxilia no processo digestivo e controla inflamações intestinais, de acordo com estudos feitos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em parceria com a Embrapa.

2 – Proteína

Falando mais sobre saúde, o queijo de cabra também é rico de proteínas. Ele tem carboidratos, vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), magnésio, ferro (evita anemias), selênio, zinco e cobre (importante para a produção de glóbulos vermelhos) e nutrientes essenciais.

3 – Aliado da dieta

Sabe aquele ingrediente perfeito para sua dieta pois junta baixa caloria com um sabor delicioso? Esse é o queijo de cabra, que também é um ótimo aliado de diabéticos e pessoas com problemas cardiovasculares.

4 – Menos lactose

Se você sofre com intolerância a lactose, esse é o melhor queijo para se deliciar. Comparado com o queijo do leite de vaca, o queijo de cabra tem uma menor quantidade da proteína “alfa s1 caseína”, responsável por causar alergias.

5 – Sistema Imunológico

Outro ponto positivo do queijo de cabra é que ele é fonte de antioxidantes que ajudam e reforçam o sistema imunológico, garantindo um melhor funcionamento de todo o organismo do corpo.

