Confira a programação completa do Festival Timbre 2023, anunciada com nomes de peso em Uberlândia

Maria Gadú, Criolo, BaianaSystem, e mais se apresentarão nos dias 17, 23 e 24 de setembro

A cidade de Uberlândia está se preparando para receber o aguardado Festival Timbre 2023, um evento que promete uma experiência cultural única ao público. Com uma programação recheada de atrações musicais, gastronomia, atividades sociais e um forte enfoque na diversidade, o festival acontecerá nos dias 17, 23 e 24 de setembro na Praça Sérgio Pacheco e na arena externa do Teatro Municipal.

Uberlândia se prepara para o Festival Timbre 2023 com música, gastronomia e muito mais!

Este ano, o tema do Festival Timbre é “Se reconhecer no outro”, uma mensagem inspiradora que ressalta a importância da empatia e da compreensão das diferentes perspectivas que moldam a experiência de cada indivíduo. O evento busca criar um espaço onde as pessoas possam se unir para refletir sobre essas ideias e celebrar tanto as diferenças quanto as semelhanças que nos conectam.

Mariana Aydar

O line-up do festival é impressionante, com destaque para os shows de renomados artistas nacionais. No domingo, dia 17, a Praça Sérgio Pacheco será palco do especial “Palco Sesc”, com entrada gratuita e apresentações de Marina Peralta, Octavio Cardozzo, Saravashivaya, Augusta Barna e Espelhos de Okê.

Criolo Gilsons

No sábado, 23, a arena externa do Teatro Municipal receberá grandes nomes da música brasileira, como Criolo, Maria Gadú, Urias e BaianaSystem. Além disso, o grupo Gilsons, BRAZA e Cynthia Luz também se apresentarão nesse dia.

Uma novidade empolgante deste ano é o palco Rua 034, que contará com música urbana, DJs, batalhas de rimas e breakdance. No sábado, o palco Rua 034 terá apresentações de DJ Philipim, Viniish, Marcela Felix, Lara Luz, Milken e Mari Cunha.

O último dia do festival, domingo, 24, trará a energia contagiante de Mariana Aydar e Chico César, além das apresentações de Armandinho e Johnny Hooker. O palco Rua 034 também continuará a agitar o público com a música de Karma, Andromeda, Lary Marques, DJ WJ, Snoop, Lets, Gabi Esteves e Amanda Bred.

Mas o Festival Timbre vai além da música, oferecendo experiências únicas aos participantes. A Feira Gastronômica contará com uma variedade de pratos deliciosos, e os espaços ‘instagramáveis’ serão ideais para fotos memoráveis. Além disso, a projeção mapeada 3D promete ser um dos grandes diferenciais do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Festival Timbre 2023 também coloca em pauta questões fundamentais, como equidade de gênero, acessibilidade, sustentabilidade, diversidade, amor e respeito. Os organizadores convidam o público a se unir sob o lema “Se reconhecer no outro”, incentivando a compreensão mútua e a construção de relacionamentos empáticos.

Este evento cultural é promovido pela Eventaria e Timbre Cultural, com o patrocínio máster da Algar, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Outras empresas, como Citrino, Leitura, Uniube, Produtos J&L, Açaí Tribo Mix, Chikas Cosméticos, Efácil e Colégio Gabarito, também contribuem como patrocinadores. Além disso, Sesc, Sindicomércio e Mesa Brasil são parceiros culturais, e o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, é um dos realizadores deste emocionante festival que celebra a cultura e a diversidade em Uberlândia.

O festival é promovido pela Eventaria e Timbre Cultural. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site www.ingressolive.com/festivaltimbre

O público tem três opções de ingressos disponíveis: inteira, solidária e meia entrada.

FESTIVAL TIMBRE 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DOMINGO (17/09) – PRAÇA SÉRGIO PACHECO

Marina Peralta | Octavio Cardozzo | Saravashivaya

Augusta Barna | Espelhos de Okê

SÁBADO (23/09) – ARENA EXTERNA TEATRO MUNICIPAL

PALCO PRINCIPAL

BaianaSystem | Criolo | Maria Gadú | Gilsons | Urias | BRAZA | Cynthia Luz

PALCO RUA 034

Dj Philipim | Viniish | Marcela Felix | Lara Luz | Milken | Mari Cunha

DOMINGO (24/09) – ARENA EXTERNA TEATRO MUNICIPAL

PALCO PRINCIPAL

Armandinho | Mariana Aydar convida Chico César | Johnny Hooker | Yago Oproprio | CxDxFx convida Lê Gritando HC | Coletivo Carambola | Bruna Nery

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PALCO RUA 034

Karma | Andromeda| Lary Marques | Dj WJ | Snoop | Lets | Gabi Esteves | Amanda Bred