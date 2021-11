Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo e Maestro Adriano Machado estarão juntos em grande espetáculo no Espaço das Américas

Projeto “Concerto da Amizade” acontecerá domingo, 5 de dezembro e registra histórico encontro entre os artistas e participação da Orquestra Sinfônica Villa Lobo

O Espaço das Américas é conceituado por promover grandes apresentações e encontros musicais que ficam eternizados na memória do público. E no dia 5 de dezembro não será diferente. A casa recebe a turnê “Concerto da Amizade”, em que três grandes amigos se encontram para celebrar a boa música. Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo e o Maestro Adriano Machado, acompanhado da grandiosa Orquestra Sinfônica Villa Lobos, que estará composta por 43 instrumentistas.

Amigos de fé, Elba e Pe. Fábio tiveram uma herança musical que lhes foi transmitida desde cedo, por meio de seus pais. O pai de Elba foi músico de orquestra popular, enquanto o pai do Pe. Fábio tocava por intuição. O poder espiritual da música selou uma amizade que já foi registrada em algumas canções gravadas por ambos e compartilhada em shows informais para amigos.

A casa recebe a turnê “Concerto da Amizade”, em que três grandes amigos se encontram para celebrar a boa música. Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo e o Maestro Adriano Machado, acompanhado da grandiosa Orquestra Sinfônica Villa Lobos, que estará composta por 43 instrumentistas

Chegou a hora de mostrar para o grande público este encontro que celebra a amizade e a vida. No repertório, clássicos da nossa MPB, sucessos já consagrados do repertório de Elba Ramalho e ainda uma linda homenagem ao Mestre Luiz Gonzaga.

Elba Ramalho

Maestro Adriano Machado

Um concerto inesquecível e recheado de emoções.

Os ingressos para este grande encontro já estão à venda. Para comprar pode ser nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sexta, das 11h às 17h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site da Eventim (https://goo.gl/xgibPV)



Serviço – “Concerto da Amizade” – Elba Ramalho & Padre Fábio de Melo com Maestro Adriano Machado & Orquestra Sinfônica Villa Lobos no Espaço das Américas

Show: “Concerto da Amizade” – Elba Ramalho & Padre Fábio de Melo com Maestro Adriano Machado & Orquestra Sinfônica Villa Lobos no Espaço das Américas

Data: 05 de dezembro 2021 (domingo)

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 18h

Início do show: 19h30

Acesso para deficientes: sim

Censura: Livre – menores de 12 anos acompanhados pelos pais ou responsável legal

Ingressos: Setor Platinum: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Setor Azul: 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setor A, B, C e D : R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Setor E, F, G e H: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) | Setor PCD: R$ 50,00 | Camarotes A: R$ 380,00 por ingresso | Camarotes B: R$ 240,00 por ingresso.

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sexta, das 11h às 17h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site da Eventim (https://goo.gl/xgibPV)