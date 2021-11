Comunique-se rompe fronteiras e inicia parceria internacional

Agência de notícias corporativas DINO, do Grupo Comunique-se, acerta acordo com a Business Wire (BW)

Agência de notícias corporativas mantida pelo Grupo Comunique-se, media tech com 20 anos de atuação no mercado de comunicação do país, o DINO passa a atuar em nível internacional. Nesta semana, a empresa acertou parceria com a norte-americana Business Wire (BW), líder mundial no serviço de distribuição de comunicados à imprensa.

Com seis décadas de história, a BW mantém 17 escritórios espalhados por países da América do Norte, Ásia e Europa. A parceria fará com que empresas e marcas baseadas no Brasil consigam destacar seus feitos nesses mercados estrangeiros, com players atuantes em cidades como Nova York (EUA), Londres (Reino Unido), Paris (França) e Tóquio (Japão).

Rodrigo Azevedo, CEO e fundador do Grupo Comunique-se (Imagem: Divulgação)

A partir da parceria com a BW, o DINO terá a possibilidade de divulgar conteúdos de seus clientes em veículos de mídia online como: MarketWatch, Townhall Finance, Yahoo Finance, BostonHerald.com e Acrofan, além da própria plataforma virtual gerida em todo o mundo pela equipe da Business Wire, que distribui informações de marcas do tamanho de Coca-Cola, Continental, Fujifilm e Nissan.

Fora a presença em sites e portais internacionais, os clientes do DINO passam a ter a possibilidade de contar com divulgação por meio dos mais de 500 circuitos da BW. Tratam-se de segmentações organizadas por editoria (tipo de conteúdo e empresa) e região (país, estado e cidade). Haverá, caso a caso, personalização dos circuitos a serem utilizados para promoção das notícias.

Head de produto do DINO, Nathália Cremoneze enfatiza que os maiores beneficiados com a novidade são, e serão, os clientes da agência de notícias corporativas, que passará a romper as fronteiras de divulgação de materiais informativos. “A parceria entre o DINO e a Business Wire representa uma potencialização e expansão do conteúdo dos nossos clientes”, afirma a executiva.

“Conseguir realizar distribuições internacionais eleva a comunicação dos clientes a um outro patamar”

“Uma de nossas missões enquanto agência de notícias é oferecer uma rede de parceiros de qualidade e cada vez maior. Conseguir realizar distribuições internacionais eleva a comunicação dos clientes a um outro patamar, sendo possível apresentar resultados, captar investimentos e posicionarem suas marcas”, complementa a head de produto do DINO.

Nathália Cremoneze, head de produto do DINO. (Imagem: Divulgação)

Como vai funcionar o DINO na BW?

O DINO powered by BW funcionará da seguinte forma: como já ocorre no modelo atual da agência pertencente ao Grupo Comunique-se, o cliente poderá submeter seu material à curadoria ou deixar que o próprio time do DINO produza o conteúdo; posteriormente, a notícia corporativa será distribuída em portais parceiros conforme a editoria e o plano contratado.

Para internacionalizar suas divulgações, clientes do DINO poderão optar por circuitos como global, Américas, Europa, Ásia e África. No plano global, por exemplo, o valor inicial é de US$ 5.650,00 pelas 400 primeiras palavras, além de US$ 30,00 a título de tradução para o inglês. Pela condição de lançamento, um texto de mesmo tamanho poderá ser distribuído somente em parceiros europeus pelo valor de US$ 720,00.

Assim como ocorre em ações focadas no Brasil, quem acertar parceria com a DINO powered by BW terá acesso a relatório online e automatizado. Em até 24 horas, o cliente do serviço poderá acompanhar estatísticas completas relacionadas à divulgação do conteúdo. Nesse sentido, saberá de forma simples e direta os seguintes pontos:

Sites que publicaram o conteúdo;

Número de visualizações e impressões;

Leitores por região;

Veículos dos jornalistas presentes no mailing.

“Nos valores apresentados estão inclusos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessários à execução dos serviços e cumprimento das obrigações previstas”, reforça a equipe comercial do DINO, que passa a ser uma empresa de alcance internacional e, assim, amplificar ainda mais a divulgação de notícias corporativas no Brasil e em todo o mundo.