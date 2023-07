Com participação de Gustavo Kuerten, Encontro Nacional Escola Guga reúne gestores de todo o país

A 11° edição do evento aconteceu em Brusque, cidade de Santa Catarina, durante três dias

Brusque, município de Santa Catarina, recebeu a 11º edição do Encontro Nacional Escola Guga (ENEG). O grande evento, que acontece anualmente, ocorreu entre os dias 20 e 22 de julho. O ENEG foi sediado pela Unidade Escola Guga Brusque, e reuniu 120 gestores e professores de todas as franquias em operação no país.

Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland-Garros, compareceu ao evento e ressaltou sua admiração pelos professores da Escola Guga

Para Artur Klan, proprietário da Escola Guga Brusque, “é uma honra receber em Brusque esse evento. É um desafio bem grande, mas ao mesmo tempo nos mostra que a gente está no caminho certo e fazendo as coisas bem feitas”.

A Escola Guga conta com trinta franquias espalhadas pelo Brasil

Na sexta-feira, 21, o encontro contou com a participação da família Kuerten. Rafael Kuerten, presidente do Grupo Guga Kuerten, relembrou os aprendizados da época em que jogava tênis. "Em todos os momentos que estive em quadra, eu estava aprendendo [...]. Já competindo muito jovem, cheio de troféus, e o que a gente continuava fazendo era aprender. Era isso que a gente fazia, voltava e discutia, e não era simplesmente o resultado ou somente a parte técnica, é isso que a gente acredita. Porque é isso? Não tem um segredo. É você cuidar de pessoas, é você usar o tênis como uma ferramenta de pessoas." Quem ainda participou das atividades foi o próprio tenista Gustavo Kuerten. O Tricampeão de Roland-Garros destacou a admiração dos alunos sobre os professores. "O que faz o meu aluno se motivar? No dia a dia, nem todos vão ser o competidor, e a grande minoria vai querer uma missão de ir pra campeonatos. Mas todos podem querer ser igual a vocês (professores), e tendem a querer. [...] Esse vínculo e relação, vejo que são preponderantes. Vocês têm que disseminar isso para quem está aqui dentro, e é algo natural".

O evento contou com três dias de palestras e atividades focadas no aperfeiçoamento dos gestores e na capacitação dos educadores. Durante o encontro aconteceu também a entrega do Troféu de Excelência para a Unidade Escola Guga de Sorocaba (SP), como destaque do ano, e outras nove unidades receberam o Selo de Excelência.

A Escola Guga conta com trinta franquias espalhadas pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

A 11ª edição do ENEG conta com a parceria do: Fort Atacadista, Genial Investimentos; Contemporâneo Capital; Unicesumar; Tinturaria Willrich; Sportfan; Kona Beach Tennis; Inni Sports; Fibrafisio; Atlântica Cama e Banho; Agora Comunicação Visual; e Geneve Viagens & Turismo.