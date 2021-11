Com menos 92kg, influencer trans, Lady Chokey, choca com transformação

Lady Chokey choca ao exibir uma boa forma impecável e um novo visual além de próteses de silicone nos seios

Com mais de 90kg a menos e depois da terceira cirurgia para retirada de excesso de pele , Lady Chokey choca ao exibir uma boa forma impecável e um novo visual que além de próteses de silicone nos seios conta com um alongamento de fios de 70 cm de comprimento.

“Eu nunca tive problemas de auto estima , comecei a pensar na perda de peso pela minha saúde. Eu sabia que poderia morrer pelos problemas causados pelo excesso de peso. Conforme meu corpo foi mudando eu me vi indo por um caminho onde o espelho começou a ser meu maior aliado. Foi aí que descobri que poderia ir além e fazer do meu corpo um exemplo de que foco é determinação podem te levar mais alto do que você imagina. Hoje eu sou a minha melhor versão “, disse a influencer trans.