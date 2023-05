Com mais de 5 mil alunos on-line, o Influenciador Fitness, Fernando Cantarelli transforma vidas e comemora sucesso profissional

O personal trainer cogitou desistir da carreira em 2021, mas 2022 ele recomeçou do zero e deu a volta por cima.

Crescer sua autoridade e ser TOP 1 do Brasil na sua profissão é o desejo de muitos influenciadores da internet. Desde 2019, Fernando Cantarelli decidiu transformar tudo o que sabe em sua área e dividir profissionalmente com seus mais de 800 mil seguidores pelo Instagram e TikTok.

O personal trainer é mentor de pessoas que desejam transformar o corpo e viver em alta performance. Créditos: Divulgação

Desde então, o personal trainer vem ajudando diariamente as pessoas a terem mais autoestima, saúde e qualidade de vida. “Sou sinônimo de disciplina e resultado para quem me acompanha. Hoje são mais de 5 mil alunos on-line e milhares de vidas transformadas”, comemora Fernando.

Mentor de pessoas que desejam transformar o corpo e viver em alta performance, Fernando Cantarelli é bacharel e licenciado em Educação Física. Mas foi desde a infância que sabia o que queria para sua vida. “Desde criança cresci em ambiente de academia, influenciado pela minha mãe, que também é profissional da área”, conta.

Apesar de ter quase desistido da carreira em 2021, Fernando Cantarelli conseguiu recomeçar do zero e agora celebra o seu sucesso profissional. Créditos: Divulgação

Mas a carreira de influenciador digital também passa pelos seus desafios. De acordo com Fernando Cantarelli, ele já cogitou desistir da carreira. “Em 2021, passei pelo pior momento em minha carreira. Estava migrando para outras áreas e abandonando o que faço. Em janeiro de 2022, decidi recomeçar do zero. Criei novas contas no Tiktok e Instagram e iniciei uma nova produção de conteúdo. O crescimento foi rápido e consegui dar a volta por cima com pouco mais de um ano de trabalho”, diz.

Para quem deseja seguir na mesma profissão de influenciador fitness como Fernando Cantarelli, ele incentiva a seguir a regra do 50/50 para ser um bom profissional e de valor para o mercado. “50% do tempo, invista tempo em estudar conteúdo técnico da área e ser o melhor. Já os outros 50%, invista em sua imagem pessoal e estude vendas, posicionamento e branding”, finaliza.