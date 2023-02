Com mais de 10 milhões de streams, selo Lofi Land, de Pe Lu, retorna lançamentos para o álbum “BRAZIL GOES LOFI Vol.2”

“Kabaluerê”, single produzido por FaOut, Ricardo Schneider, LinearWave, chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira (17)

Depois do sucesso e dos milhões de plays da primeira edição, o selo brasileiro Lofi Land, do cantor e produtor Pe Lu, volta em 2023 com o projeto “BRAZIL GOES LOFI Vol.2”. “Kabuluerê”, single produzido por FaOut, Ricardo Schneider, LinearWave- maior produtor brasileiro de Lofi e grande referência internacional-, é o segundo lançamento do projeto e chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 17 de fevereiro.

Os artistas não escondem a alegria de colaborarem uns com os outros e de poder fazer uma releitura de um clássico como “Kabuluerê”. “Fazer música com o Ricardo Schneider e o LinearWave (Yuri) sempre é maravilhoso. Mas dessa vez parece que rolou uma conexão muito intensa do início ao fim. Sinto como se todas nossas composições tivessem sido uma preparação para fazermos o cover de Kabaluere”, conta FaOut.

“Lembro até hoje da primeira vez que ouvi “Qual é?” (Marcelo D2) e do fascínio que fiquei com aquele groove. Anos depois, descobri que era uma outra música, Kabaluere. Poder mergulhar nessa fonte e regravar essa música junto com meus parceiros FaOut e Ricardo Schneider é muito especial, além de trazer uma nostalgia dos meus tempos de adolescente”, completa LinearWave.

“Kabaluere é uma dessas músicas que parece que a gente já nasce sabendo tocar, e participar dessa releitura foi uma honra pra mim. Poder regravar essa levada clássica da música brasileira foi incrível, ainda mais tendo a oportunidade de trabalhar novamente com meus amigos FaOut e LinearWave, misturando as nossas influências e características. Obrigado aos compositores Antônio Carlos e Jocafi por criarem esse clássico”, finaliza Schneider.

Derivado do inglês “low fidelity”, ou seja, baixa fidelidade, o gênero tem como característica a leveza e a simplicidade e, muitas vezes, não carrega vocais. Antenado com as tendências, o cantor, empresário e produtor musical, Pe Lu criou em 2021, o projeto artístico Lofi Land que já possui mais de 10 milhões de streaming nas plataformas. Agora, transforma o projeto em um selo musical que irá distribuir, a partir de junho, o trabalho de outros artistas do gênero.

Pe Lu iniciou os lançamentos da segunda parte do projeto na sexta-feira com a releitura de Mu’Gambi para o sucesso “Telegrama” de Zeca Baleiro.

A nova compilação traz 13 dos maiores nomes do gênero dando sua própria interpretação para clássicos da MPB. Os artistas, trazem novas vidas para clássicos do imaginário nacional, de Roberto Carlos em “Como vai você” até a animada ”Devagar, devagarinho” de Martinho da Vila, o trabalho é um ‘must-have’ para qualquer fã de lofi e MPB, e trás uma nova luz para obras tão conhecidas.

Sobre LINEARWAVE

Linearwave é o projeto do brasileiro Yuri Bastos, focado em lofi hip hop com músicas feitas para vocês esquecer os problemas da vida e poder ter momentos profundos de introspecção. Criado em agosto de 2018 e com mais de 100 milhões de streamings nas plataformas digitais, seu som tranquilo, relaxante e cheio de identidade, fez de LinearWave o maior produtor brasileiro do gênero, referência internacional.

Sobre RICARDO SCHNEIDER

Ricardo Schneider, natural de Belo Horizonte, se notabilizou não só pela sua atuação dentro da cena de Lo-fi, mas por ser compositor, produtor e multi-instrumentista. Com a guitarra sempre presente e recebendo o papel de protagonista em suas produções, Ricardo criou uma identidade única que resume precisamente sua linguagem artística, consolidando seu projeto com trabalhos relevantes e colaborações com grandes artistas nacionais e internacionais da cena ao longo dos anos. Seu primeiro lançamento de Lo-fi foi em 2018 e de lá para cá, Ricardo acumulou mais de 20 milhões de plays em todas as plataformas, com ouvintes espalhados pelo mundo todo.

Sobre FAOUT

O produtor carioca FaOut (aka Fábio Bittencourt), músico e guitarrista de formação, iniciou sua jornada na produção musical há 10 anos, estudando House Music e outros gêneros da EDM. Desde o início o seu desafio pessoal era trazer sons mais orgânicos para as suas músicas e aos Lives Set quando discotecava como DJ. O projeto, no formato como é hoje, nasceu em 2018 e teve como marco o primeiro lançamento em 2019 do single “Bossa Para Dois”. Desde então muita coisa aconteceu e ele está entre os artistas mais importantes da cena Lo-fi Brasileira.