Com foco em música, gastronomia e cerveja, Eisenbahn promove espécie de Oktoberfest antecipada em Blumenau

O Eisenbahn CraftGarten recebe a grande final do concurso Mestre Cervejeiro 2022 e conta ainda com o Craft Market, com curadoria de Rodrigo Hilbert

Sim, como o próprio nome sugere, a Oktoberfest ocorre no mês de outubro, mas um evento gratuito, promovido pela cervejaria blumenauense Eisenbahn, no dia 30 de julho, que remete diretamente ao tradicional evento cervejeiro da cidade.

Os organizadores da festa garantem que o protagonismo será das pessoas que fazem gastronomia, música, arte e vivem o universo cervejeiro, o estilo de vida e a cultura artesanal com paixão. Como na edição da capital paulista, ocorrida em abril passado, o apresentador Rodrigo Hilbert selecionou as marcas que participam do Craft Market. Além disso, a noite vai contar com a grande final do concurso Mestre Cervejeiro 2022.

“Estamos muito felizes em levar o CraftGarten e a final do Mestre Cervejeiro 2022 para Blumenau, cidade natal da Eisenbahn. A festa em São Paulo foi um sucesso e vamos compartilhar a mesma energia e homenagem à cultura craft com os catarinenses. O evento é uma forma de concretizar a experiência artesanal da marca, que tem como essência a atenção aos detalhes. O público, além de muita música, lifestyle e gastronomia, vai poder conhecer a nova Eisenbahn Pilsen Unfiltered, novo rótulo do portfólio da marca que reforça nossa qualidade artesanal no estilo Pilsen”, comenta Karina Pugliesi, gerente de marketing.

Juliano Mendes, fundador da Eisenbahn

Rodrigo Hilbert, famoso por seu estilo de vida com autenticidade, escolheu junto com a Eisenbahn marcas para participar do Craft Market, espaço dedicado a fomentar o universo e a importância da cultura artesanal. “É um resgate da relevância do artesanato, dos pequenos empreendedores. A ideia do Craft Market é trazer a essência de quem faz com cuidado aos detalhes, apoiar quem empreende e busca entregar mais do que um simples produto”, explica o ator.

Entre a programação musical, haverá as apresentações das bandas locais Vintage Cult e Black Black Sheep. Para abrilhantar o encontro, muita brasilidade e rock’n’roll estarão sob o comando dos djs Leo Biz, Rafael Barros e do duo Lais Gianesini e Gabriel Ugarte.

O ingresso gratuito estará disponível, com número limitado de pessoas, a partir das 18 horas desta segunda-feira (18), diretamente pelo site do evento.

O Eisenbahn Craftgarten Blumenau na Ahoy! Tavern Club, na Rua São Paulo, 2083, em Blumenau/SC, das 15 às 22 horas.