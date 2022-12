Com foco em alimentação saudável e negócios, Levitare marca presença em eventos e cursos gourmet

Empresa estará presente na Expo Banana 2022, em São Paulo, além de fornecer queijos que serão usados em curso para pizzaiolos de chef renomado

A Levitare – uma das maiores empresas do país responsável pela produção de laticínios derivados do leite de búfala, sempre preocupada em gerar o incentivo do hábito de uma alimentação mais saudável, fecha parceria com entidades visando proporcionar ao público diversas experiências gastronômicas.

Dentre elas, está a participação como expositora na 19° edição da Expo Banana, um evento que acontece anualmente, organizado pela Prefeitura de Sete Barras, em São Paulo, e realizado entre os dias 17 e 19 de dezembro, no Centro de Eventos Mario Pirahy.

A Expo Banana conta com as tradicionais exposições dos melhores cachos de bananas prata e nanica e concursos das principais equipes de embaladores de banana. Além disso, conta com espaços recreativos, praça de alimentação, exposições, produtos agropecuários, rodeios e provas do laço. A edição deste ano também conta com os shows de bandas regionais e cantores sertanejos de renome nacional, com expectativa de atingir um público superior a 15 mil pessoas.

“Hoje, Levitare é a preferida dos mestres pizzaiolos. Pizzas deliciosas e negócios”, fala Úrsula Cordeiro, Gerente de Marketing da Levitare

Denise Nakid, CEO da Levitare, compartilha que é de imenso orgulho apoiar e estar presente na Expo Banana. “Juntos com a bananicultura e cultura da pupunha, movimentamos a economia do Vale do Ribeira. Hoje, a Levitare é uma das principais geradoras de renda da região e não perderíamos a oportunidade de prestigiar, além de mostrar ao público local os nossos produtos e lançamentos, reforçando a importância das pessoas da região para o nosso negócio”.

Para fechar o ano com chave de ouro, a Levitare também fecha parceria com o chef Davi Leão, que irá ministrar cursos de pizzaiolo, cuja proposta é criar e desenvolver processos inovadores e diferenciados para melhorar a performance dos profissionais e das pessoas que desejam atuar na área.

Com o objetivo de unir e incentivar uma alimentação mais sofisticada e saudável, aliado ao sabor inconfundível de uma bela pizza e sem deixar de lado a proposta foodservice, a Levitare entra para fornecer os queijos que serão usados durante todo o curso.

Com a parceria, nasceu a ideia de realizar um sorteio que acontecerá através da plataforma do Instagram, no perfil do chef Davi Leão, no dia 10 de janeiro de 2023, que irá premiar uma pizzaria completa e intensificar os negócios ou até mesmo impulsionar profissionais que estão iniciando seu empreendimento no mercado. Entre os prêmios estão 1 forno Uno, 1 Abrepizza, 1 amassadeira 6 kg, mil caixas de pizzas personalizadas, kit exclusivo Ekma com produtos, kit exclusivo work pizza e 2 caixas de mussarela Lacmon. Para mais informações, acesse o perfil oficial do chef.

Úrsula Cordeiro, Gerente de Marketing da Levitare, explica que a empresa nasceu do foodservice. "Hoje, a Levitare tem orgulho de apoiar todos os projetos que visam o empreendedorismo. Nossa essência é e sempre será, através de produtos gostosos, reunir as pessoas na mesa, mas antes disso gerar negócios.