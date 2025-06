Com evento em SP, Grupo de Mídia de São Paulo celebra o dia do mídia com o mercado publicitário

Com um grande evento para o mercado publicitário brasileiro, o Grupo de Mídia de São Paulo (GMSP) celebrou nesta semana o Dia do Mídia. Planejado como um encontro com amigos, colegas de atividades na indústria da comunicação e parceiros, a Festa do Mídia, já tradicional, é marcada como uma oportunidade de novas conexões e fortalecimento de relacionamentos.

Organizado com primazia pelas diretoras do GMSP Daniela Pereira (Diretora de Midia Home Care da Unilever), Vanessa Gregoracci (GM Experiencie), Andrea Hirata (CRO da Play9), além do diretor Dante Mennichelli (Agency Partner/TikTok), Jessica Adrianne (que atua com Gestão de Projetos no GMSP), e a gestora de operações do GM, Luciana Schwartz, o evento aconteceu no Tetto Rooftop Lounge, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Panorama da festa do Dia do Mídia 2025

“A festa do Dia do Mídia é mais do que uma celebração. É o reconhecimento do papel transformador que exercemos na conexão entre marcas e pessoas. Em um cenário cada vez mais dinâmico, ser mídia é traduzir dados em impactos reais”, afirma Daniela Pereira. Vanessa Gregoraci acrescenta: “Celebrar o Dia do Mídia é reconhecer a importância dos profissionais de mídia no nosso mercado da comunicação. Uma festa com muitas conexões, muitas ativações e, acima de tudo, muita diversão. O Grupo de Mídia tem feito muito bem seu papel como entidade, ao proporcionar esses momentos especiais.

De fato, o Grupo de Mídia de SP tem resgatado o poder das conexões entre profissionais e a festa do Dia do Mídia se mostra um ambiente para conexões e reencontros. “Esse evento anual é muito especial para o GM, pois unimos veículos, anunciantes e mídias para comemorarmos o Dia do Mídia, ver e rever grandes parceiros e amigos”, finaliza Fabio Freitas, presidente do GMSP.

Patrocinaram a iniciativa realizada pelo Grupo de Mídia de SP as empresas Adlook, Eletromidia, Globo, Kwai, Neooh e Show Heroes.