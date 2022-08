Colágeno 100% vegano é lançado no Brasil

Produto contém perfil de aminoácidos igual ao do organismo humano e é a primeira alternativa de bioidêntico à base de plantas do mundo

Uma das grandes dificuldades que os veganos encontram é justamente ter ciência segura do que o que consomem não há em sua composição ingredientes de origem animal. Pensando nisso, para mudar esta realidade, a empresa brasileira fornecedora de ingredientes para nutrição e health care, Aunare, traz com exclusividade para o Brasil o VeCollal, bioidêntico de colágeno 100% vegano e que possui o mesmo perfil de aminoácidos encontrados no organismo humano.

Colágenos de origem animal, os tradicionais disponíveis no mercado, não são idênticos ao humano

De acordo com Patrícia Brossa, gerente comercial da Aunare, colágenos de origem animal, os tradicionais disponíveis no mercado, não são idênticos ao humano e até necessitam de certos aminoácidos essenciais, como o l-triptofano, o que os torna uma fonte incompleta de proteína. “Por isso, com muito entusiasmo, trazemos o VeCollal, que é idêntico ao colágeno humano tipo 1 e fornece as proporções perfeitas para a construção natural de colágeno no corpo”, explica a executiva.

Patrícia Brossa, gerente comercial da Aunare

Segundo pesquisa da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), de janeiro de 2016 a janeiro de 2021, o volume de buscas pelo termo ‘vegano’ aumentou mais de 300% no Brasil. Já o relatório divulgado pela consultoria de mercado Grand View Research indica que o mercado global de cosméticos veganos deve atingir US$ 20,8 bilhões até 2025, uma taxa de crescimento anual de 6,3% — dados que comprovam que o VeCollal é um ingrediente que surge para revolucionar o setor de nutricosméticos e beleza.

VeCollal, bioidêntico de colágeno 100% vegano

“O mercado de beleza, mesmo que em expansão no país, necessita de mais alternativas completas. Com isso, esse ingrediente pode ser a melhor alternativa para a produção de cápsulas e gummies, bebidas e iogurtes, pós para diluição, barras funcionais e snacks, cremes e soluções dermatológicas. Além disso, o custo deste insumo é praticamente o mesmo do colágeno de origem animal, porém, com a vantagem de necessitar de uma menor quantidade de ingrediente na fabricação dos produtos, o que resulta em um custo versus benefício muito melhor”, comenta Patrícia.

A executiva faz menção aos dados divulgados pela Euromonitor, empresa de pesquisa estratégica de mercado que afirma que, no Brasil, as vendas de produtos para cuidados com a pele tiveram crescimento de 51% entre 2015 e 2020, com total de vendas de R$ 15,28 bilhões, ficando na 8ª posição no ranking global de consumo destes produtos.

“Um colágeno de origem animal não pode ser consumido por veganos, mas já um colágeno vegano pode ser consumido por qualquer um. Também temos estudos que comprovam que esse bioidêntico de colágeno vegano é mais funcional devido à biocompatibilidade, pois ele foi desenvolvido para ser idêntico ao colágeno humano”, finaliza a executiva.

A Aunare apresentará o bioidêntico de colágeno VeCollal durante a feira Food Ingredients South America, que ocorre de 9 a 11 de agosto em São Paulo. Além desse grande lançamento, a empresa contará com outros produtos que promovem a saúde e o bem-estar.

Food Ingredients South America 2022

SERVIÇO

Quando: de 9 a 11 de agosto

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/n – Km 1,5 – São Paulo

Horário: das 13h às 20h (todos os dias)