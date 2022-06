Club Social lança nova campanha com vídeo gravado nas ruas de Paraisópolis

A marca de snacks reforça sua participação no território urbano contemporâneo ao trazer representatividade e apoio à comunidade e seus moradores

O Club Social, da Mondelēz Brasil, está com novidade! A marca acaba de lançar três novos sabores: Cebola com Sour Cream, Bacon com Provolone e Mix de Queijos. E para celebrar este momento, Club estreia a campanha “Lançamento Chavoso”, desenvolvida pela Leo Burnet Tailor Made, que tem como objetivo representar a arte e a cultura de rua. Para a produção e como novo direcional, a marca trabalhou junto com pequenos negócios e empreendedores da periferia.

Os três novos sabores foram pensados e produzidos a partir de uma pesquisa realizada com o público, que levou em conta comportamento, preferência e movimentos urbanos. O objetivo da marca com os lançamentos é se tornar a primeira opção de snack salgado para acompanhar os consumidores em todos os corres e rolês.

A marca trabalhou com MediaMonks, responsável pela produção do vídeo, que trouxe inclusão não apenas para o casting de atores, mas também para a equipe e colaboradores

“A essência de Club Social é alimentar a jornada dos consumidores, para que eles não precisem parar quando bate uma fominha. Logo, quando partimos um (biscoito) Club Social podemos continuar dançando, praticando esportes e nos expressando, ele nos ajuda a não parar”, explica Felipe Pedrolli, diretor da categoria Marketing de biscoitos da Mondelēz Brasil.

A nova campanha surge com o objetivo de traduzir o espírito da marca, além de favorecer movimentos e tendências que incluam Club Social ao cenário da cultura de rua, tudo de forma natural. Para isso, o grupo de funk Heavy Baile, um dos maiores representantes da cultura popular brasileira, e parceiro de Club Social desde 2021, foi convidado para desenvolver a trilha sonora, evocando a rua e a brasilidade.

Com veiculação online, em versões de 30, 15, 10 e 6 segundos, o vídeo mostra uma Kombi, que passeia pelas ruas do bairro de Paraisópolis, na capital paulista, distribuindo os produtos no ritmo da música e animando os transeuntes. O carro de som faz alusão aos diversos vendedores ambulantes, que são bastante conhecidos por moradores de grande parte das cidades brasileiras. Além disso, a produção também traz o gostinho de festa na rua, que une pessoas de diversos círculos e classes sociais.

A campanha, desenvolvida pela agência Leo Burnett Tailor Made, retoma a música “Ombrim Pezin”, criada pelo Heavy Baile para o Club Social. Produzido pela Rebolucion, com direção da jovem artista multidisciplinar Asaph Luccas, o filme foi gravado em Paraisópolis com participação da comunidade, colocando em prática a mensagem da marca para o público.

“Club Social é o snack de quem está sempre no corre das ruas e não para nunca. Para lançar seus novos sabores, fomos nos inspirar na cultura das ruas, em algo que tem tudo a ver com produto, rua, movimento e música: os carros de som, como o da pamonha ou o do ovo. Nossa campanha vai levar o carro de Club Social para as ruas, para a galera experimentar ao som da batida empolgante do Heavy Baile”, conta Alessandra Sadock, Diretora de Criação da Leo Burnett TM.

Para o desenvolvimento da campanha, a marca trabalhou com a MediaMonks, responsável por orquestrar a produção com um olhar cuidadoso, que trouxe inclusão não apenas para o casting de atores, mas também para a equipe e colaboradores. A empresa foi encarregada de trazer profissionais da periferia para todas as etapas da produção, incluindo o envolvimento da Quebrada Produções.

Além disso, Club Social também trabalhou ao lado da Humanz, empresa de influenciadores que utiliza uma tecnologia exclusiva de inteligência de mercado. A ideia é apostar em um dos principais meios de materializar as aspirações da marca, a partir de estratégias de produção de conteúdo e impulsionamento que as concretize.

Outro grande destaque para esta ação é a parceria com o TikTok. O aplicativo mais baixado do mundo no primeiro trimestre de 2022, com mais de 175 milhões de downloads, estreia o novo recurso “Branded Mission” no Brasil com Club Social. Nesta ferramenta, que ainda está em fase Beta, as marcas podem inserir uma “missão” para os usuários, que ficam livres para produzir vídeos autorais e autênticos dentro dos parâmetros determinados pela rede social. Depois, são escolhidos os vídeos mais legais para serem fomentados dentro do próprio TikTok. No caso de Club Social, o desafio será em torno da música do Heavy Baile “Ombrim Pezin”.

“Não queríamos ser mais uma marca que fala de forma distante e puramente publicitária, queremos ser uma marca que ativamente faz. E assim começa nossa jornada de tornar Club Social não só um snack que mata a fome, mas também um forte aliado do enriquecimento da cultura urbana no nosso país. Queremos que esse propósito chegue o mais longe possível, garantindo que os pequenos empreendedores e artistas contem com a gente para ser a força que precisam para não parar”, finaliza Pedrolli.