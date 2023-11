Clínica de transplante capilar em Mogi Guaçu se torna referência internacional com acompanhamento cardiológico exclusivo

O espaço tornou-se uma atração para pessoas do mundo inteiro, inclusive para artistas renomados como o cantor Frank Aguiar e Tato, da banda Falamansa

Em um cenário onde procedimentos de transplante capilar têm gerado preocupações, uma clínica em Mogi Guaçu se destaca como referência, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. O Centro Médico Capilar fundado pelo Dr. João Gabriel, não só oferece procedimentos avançados de transplante capilar, mas também inova ao incluir um acompanhamento integral de um cardiologista durante os procedimentos, visando a segurança e tranquilidade dos pacientes.

A decisão de ter um médico cardiologista presente durante todo o procedimento surgiu como resposta a casos lamentáveis de falecimento de três pacientes em outras clínicas do país durante processos semelhantes nos últimos anos. Segundo o médico João Gabriel, essa medida preventiva visa garantir a saúde e bem-estar dos pacientes, mesmo em procedimentos considerados minimamente invasivos.

A equipe da clínica é composta por 50 funcionários, incluindo uma equipe reserva, garantindo que não haja ausências durante os procedimentos. Segundo o fundador, a experiência do paciente foi cuidadosamente planejada, desde o momento em que uma van busca os pacientes no Aeroporto de Campinas até o acompanhamento pós-tratamento.

Cerca de 4 mil transplantes foram realizados nos últimos oito anos, atendendo pacientes de 16 países. Conforme o Centro, muitos desses pacientes buscam a clínica devido à dificuldade de acesso aos procedimentos nos Estados Unidos, onde os preços são elevados e a qualidade de atendimento nem sempre atende às expectativas.

Além disso, a clínica tem proporcionado acesso a procedimentos de transplante capilar a preços mais acessíveis, desmistificando a ideia de que esse tipo de intervenção é inacessível, “As pessoas acham que é muito caro, inacessível, estamos conseguindo trazer por um valor cada vez menor,” explica Dr. João Gabriel.

O Centro Médico Capilar, que já realizou cirurgias para políticos e celebridades dos EUA, tornou-se uma atração para pessoas do mundo inteiro, inclusive para artistas nacionais renomados como o cantor Frank Aguiar e Tato, da banda Falamansa.

O principal objetivo do local é continuar sendo referência de compromisso com a segurança, qualidade e acessibilidade em seus procedimentos, sinalizando uma mudança positiva no cenário dos transplantes capilares no Brasil e além. “ É gratificante ver a felicidade das pessoas após ter um sonho realizado ”, finaliza doutor João.