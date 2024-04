Classes política, empresarial e associativa marcam presença em concorrido jantar oferecido pelo Restaurante Aguzzo, na capital Paulista, em homenagem à vereadora Edir Sales (PSD)

O Restaurante Aguzzo Cucina Italiana, comandado pelo empresário Rafael Azrak, ofereceu na capital paulista, na noite da última terça-feira, 16, um concorrido jantar em homenagem à vereadora Edir Sales (PSD). Realizado na unidade Pinheiros da rede, o encontro reuniu políticos, empresários e representantes de federações e associações.

Fotos: Gildson Di Souza

Organizado pela empresária e relações públicas Dell Gurgel, CEO do Dell Group Eventos SP, o petit comité contou com as presenças da primeira dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes, e do deputado estadual Thiago Auricchio (PL).

Fotos: Gildson Di Souza

Os empresários Natanael Oliveira, da Grand Cru Vinhos, Mônica Guimarães, da Rocks in Brasil, e Higor Gonçalves, da Personnus, prestigiaram o encontro ao lado de Armando Paes, presidente da Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários (Febracon), e Nelson Matias, presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT-SP).

Fotos: Gildson Di Souza

Edenilson de Almeida, secretário executivo de educação do município de São Paulo, e Dika Vidal, secretária adjunta da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo também marcaram presença no jantar, que contou com alguns dos pratos mais requisitados do menu do Aguzzo, que figurou 5 vezes no respeitado Guia Michelin.

Ana Lúcia Quintão, CEO da Versolid 3D Print Lab, empresa de São Leopoldo (RS) pioneira na América Latina no processo de impressão 3D e pós processamento de filamentos metálicos, presenteou os convidados com squeezes personalizados da marca.

“Ao longo dos anos, sempre procuramos integrar as classes política, empresarial e associativa. São de encontros como esses que nascem boas ideias e excelentes oportunidades em prol da nossa cidade tão amada”, destacou a vereadora Edir Sales. “Poder proporcionar uma noite especial, envolta em uma experiência gastronômica diferenciada foi motivo de orgulho e satisfação para nós”, afirmou Rafael Azrak, proprietário do Restaurante Aguzzo Cucina Italiana. “Meu papel é sempre organizar, planejar e cobrar a eficiência para que tudo saia perfeito. E saiu tudo perfeito”, concluiu a relações públicas Dell Gurgel.

Aguzzo Cucina Italiana – Fundado em 2006, o Aguzzo, que significa “perspicaz” e “aguçado”, nasceu com o propósito de manter a rica e tradicional culinária italiana, firmando-se como um dos restaurantes de alta gastronomia italiana na cidade de São Paulo.

No menu, os pratos mais requisitados são o clássico Filetto Aguzzo, variação do filé à parmegiana e eleito o melhor de São Paulo pelo grande público, além do Nhoque della Casa, também eleito o melhor da capital paulista.

Com foco em servir uma experiência diferenciada, o restaurante já recebeu diversas premiações renomadas da área de gastronomia, como: Ospitalità Italiana, Veja SP, Gula, 4 Rodas, O Estado de SP, Guia Michelin, Melhor Carta de Vinhos e Drinks da Revista Prazeres da Mesa, dentre outras.