Circuito de corridas da Centauro acontece pela primeira vez em Brasília

O Centauro Desbrava, circuito de corridas de rua da marca, chega a Brasília (DF).

A largada acontece no dia 13 de julho, com largada às 7h no shopping Conjunto Nacional. Com percursos de 5 km e 10 km, a prova convida atletas de todos os níveis a viver uma experiência única de superação, movimento e conexão com o esporte.

O evento é organizado pela Centauro, em parceria com a Fisia e a empresa de eventos esportivos X3M, e tem como proposta ampliar o acesso ao esporte e oferecer experiências que unem performance, cultura e comunidade.

A marca também convidou um artista da região para assinar a arte da camisa oficial do evento. A ilustração une referências culturais locais ao universo esportivo e será aplicada em patches colecionáveis e tatuagens temporárias, que serão distribuídos gratuitamente durante a retirada dos kits nas lojas participantes.

As inscrições para a etapa podem ser realizadas no site do Centauro Desbrava.