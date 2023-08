Chocolate e Prazer: A revelação da influencer que eleva as relações sexuais

Descubra como a influencer Daniella Motta utiliza o chocolate para intensificar suas relações íntimas

Aos 21 anos, a influencer Daniella Motta abriu o jogo sobre um segredo que tem chamado a atenção de seus seguidores: sua conexão única entre chocolate e prazer nas relações sexuais. Em uma entrevista exclusiva, ela compartilhou como o doce tão amado por muitos tem se mostrado um aliado na busca por energia e satisfação em seus momentos íntimos.

Influencer equilibra o doce e o prazer, desvendando a ligação entre chocolate e intimidade

Para Daniella, o chocolate não é apenas um mimo culinário, mas sim uma fonte de estímulo para suas experiências a dois. “Gosto de manter o meu corpo em dia, mas não dispenso um chocolate dentro da minha bolsa ou na geladeira”, confessa a influencer.

Surpreendentemente, ela garante que o alimento não afeta o aumento de calorias diárias, mesmo sendo consciente de sua forma física.

Daniella Motta e sua relação entre chocolate, energia e prazer

A ligação entre chocolate e energia sexual não é mera coincidência. Daniella aponta o potencial afrodisíaco do chocolate como o fator principal. “O chocolate é afrodisíaco, busco comer principalmente antes do sexo porque sinto que me proporciona mais prazer. Além da energia, consigo ficar muito mais tempo ativa”, revela. E há ciência por trás disso – o consumo de chocolate contribui para a liberação de endorfina, o hormônio do prazer, intensificando as atividades agradáveis.

A influencer também estende essa filosofia a seus parceiros, oferecendo-lhes o doce como uma forma de alinhar suas energias. “Se é bom para mim, é ótimo para eles também. Quem não gosta de chocolate e sexo, né?!”, brinca Daniella. Essa prática, que poderia ser vista como excêntrica, encontra respaldo na presença de favonoides no cacau, antioxidantes que, segundo pesquisas, podem influenciar positivamente o desempenho sexual masculino.

Daniella Motta conclui, sorrindo, que essa estratégia tem funcionado para ela e seus parceiros. “A gente se estimula junto, comidas afrodisíacas são boas por isso, e o chocolate está no topo da minha lista”, finaliza a influencer, deixando uma dica doce para aqueles que desejam explorar novas maneiras de intensificar suas relações íntimas.